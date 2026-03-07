Tres rutas fáciles en Rascafría para caminar entre ríos, bosques y montaña

Arranca la cuenta atrás para el inicio de la primavera y es el momento en el que muchos madrileños aprovechan para huir del pleno centro para refugiarse en entornos naturales en los que reina la paz. En la Comunidad de Madrid hay múltiples opciones: el valle del Lozoya, rodeado por las montañas de la Sierra de Guadarrama, ofrece varias rutas sencillas que permiten disfrutar del paisaje sin necesidad de hacer largas travesías.

Allí se encuentra Rascafría entre praderas, bosques y ríos, de donde parten caminos que se pueden recorrer con calma incluso en cualquier época del año. Lo mejor: muchos de ellos comiezan muy cerca del propio pueblo y basta salir del casco urbano para empezar a caminar.

Estas son tres rutas muy conocidas de la zona que combinan naturaleza, paisaje y caminatas asequibles.

Del Puente del Perdón al Bosque Finlandés

Uno de los paseos más populares comienza en dirección al Puente del Perdón, frente al Monasterio de El Paular. Desde allí parte un camino junto al río Lozoya que conduce a pocos metros al llamado Bosque Finlandés, un pequeño espacio natural con abedules, pinos y un lago artificial atravesado por una pasarela de madera.

La ruta es corta, llana y tranquila, por lo que suele ser una de las primeras opciones para quienes visitan el valle.

La senda junto al río Lozoya

Otra de las opciones más recurridas y tranquilas es seguir los caminos que recorren las orillas del río. Estos senderos atraviesan praderas, puentes y pequeñas zonas de bosque y permiten caminar durante kilómetros sin grandes desniveles.

Camino por el río Lozoya. / Diego Sanz

Es una de las rutas más recomendables para quienes buscan simplemente pasear y disfrutar del paisaje del valle al borde de ambos lados del río Lozoya.

Caminos hacia el Monasterio de El Paular

Desde el propio pueblo también se puede caminar hasta el Monasterio de El Paular, uno de los lugares históricos más importantes de la zona. Desde el Centro de Infromación Turístico de Rascafría sale esta ruta, en un recorrido que atraviesa zonas abiertas del valle con vistas a las montañas de la sierra.

Noticias relacionadas

Estas tres opciones son perfectas para desconectar del día a día y disfrutar de una jornada tranquila en un entorno natural que además, es considerado patrimonio de Madrid: sin masificaciones y donde lo único que se escucha es el sonido de las aves.