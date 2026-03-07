Del Puente del Perdón al Bosque Finlandés: el paseo de Rascafría que parece sacado del norte de Europa

No hace falta que nos vayamos lejos para disfrutar de un fin de semana tranquilo en la capital. Aunque parezca extraño, Madrid tiene rincones que actúan como un auténtico remanso de paz, donde es posible descansar y desconectar del ritmo de la ciudad. Uno de ellos está a menos de una hora del centro y ofrece paisajes de postal en los que querrás perderte para siempre.

En Rascafría hay un paseo que suele recomendarse casi siempre por la misma razón: es fácil, bonito y se disfruta sin prisas. La caminata une dos puntos, el Puente del Perdón y el Bosque Finlandés, y recorre un tramo del valle del Lozoya junto al río.

La ruta es corta y cómoda. Acompaña al Lozoya entre praderas y arbolado y cambia mucho según la época del año. En otoño, el suelo se llena de hojas y el color del valle se vuelve más intenso, mientras que en primavera el agua y la vegetación hacen que el camino sea especialmente agradable.

Muchos visitantes llegan a esta zona por el Monasterio de El Paular y, al terminar la visita, descubren que el mejor plan puede ser simplemente seguir andando unos minutos por el valle. En poco tiempo, se pasa de un lugar muy reconocible del patrimonio serrano a un rincón inesperado, con un aire nórdico que sorprende por completo.

Un puente histórico frente al Monasterio de El Paular

El paseo suele comenzar en el Puente del Perdón, situado frente al monasterio. Esta construcción de piedra del siglo XVIII es uno de los lugares más fotografiados de Rascafría. Además, desde el puente se contempla el conjunto del valle: el río, el monasterio al fondo y las montañas que cierran el paisaje.

El pequeño bosque que dio fama a este paseo

Siguiendo el camino aparece el llamado Bosque Finlandés, un pequeño espacio natural con abedules, pinos y un lago artificial atravesado por una pasarela de madera. El lugar fue diseñado inspirándose en los paisajes nórdicos y durante años estuvo vinculado a deportistas finlandeses que entrenaban en la zona. Hoy, se ha convertido en uno de los paseos más populares del valle del Lozoya, sobre todo para quienes buscan una ruta corta y fotogénica.

Noticias relacionadas

Así que, si todavía no tienes plan para este fin de semana o simplemente buscas un rincón en el que descansar, desconectar y no encontrarte con nadie, esta ruta por las montañas será tu mejor aliada. No tendrás que preocuparte por buscar billetes a destinos fuera de la península ni reservar hoteles que se salgan de tu presupuesto. A veces, lo mejor es descubrir esos tesoros que tenemos tiro de piedra en nuestro propio territorio.