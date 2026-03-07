Madrid ampliará el programa para alumnos con altas capacidades con cinco nuevos grupos el próximo curso

La Comunidad de Madrid ampliará el próximo curso el Programa de Enriquecimiento Educativo para alumnos con Altas Capacidades (PEAC) con cinco nuevos grupos, lo que permitirá incorporar a 90 escolares más a esta iniciativa dirigida a estudiantes con talento académico.

El anuncio lo ha realizado este sábado la consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Mercedes Zarzalejo, durante una visita al instituto público Gerardo Diego de Pozuelo de Alarcón, una de las sedes que acogen el programa impulsado por el Gobierno regional. En el acto ha estado acompañada por la alcaldesa del municipio, Paloma Tejero.

"El PEAC es uno de los programas más importantes de España con estas características, tanto por el número de participantes como por su larga trayectoria, y vamos a seguir apostando por todas las iniciativas que nos permitan atender a sus necesidades específicas", ha señalado la consejera.

Solicitudes desde el miércoles

Según ha informado el Ejecutivo autonómico, el plazo para solicitar la participación en el programa se abrirá el próximo miércoles y permanecerá disponible hasta el 30 de abril a través de la sede electrónica de la Comunidad de Madrid.

Con esta ampliación, el PEAC continúa su crecimiento desde su puesta en marcha en el curso 1999/2000, cuando comenzó con 157 alumnos. Actualmente cuenta con más de 3.300 estudiantes de Educación Primaria, Secundaria y Bachillerato.

Actividades y sedes del programa

Los alumnos que participan en el programa asisten a sesiones quincenales que se celebran las mañanas alternas de los sábados en alguna de las ocho sedes distribuidas por la región: Madrid capital, San Sebastián de los Reyes, Alcalá de Henares, Leganés, Móstoles, Las Rozas de Madrid y Pozuelo de Alarcón.

Los participantes son propuestos por los profesores especialistas en orientación educativa tras un proceso de valoración psicopedagógica.

Durante las sesiones, los estudiantes desarrollan actividades vinculadas a un proyecto anual elegido por ellos mismos, que puede abordar ámbitos como el científico-tecnológico, el artístico, el humanístico-literario o el desarrollo de habilidades sociales.

Entre las iniciativas que se desarrollan en el marco del PEAC figuran investigaciones, experimentos y prácticas, talleres, coloquios, charlas con expertos, construcción de maquetas y visitas a centros de investigación.

Formación para familias y coordinación educativa

El programa también incluye jornadas formativas dirigidas a las familias y sesiones de intercambio de información con los tutores de los centros educativos en los que están escolarizados los alumnos.

La iniciativa se organiza y coordina a través del Centro Regional de Enriquecimiento Educativo para alumnos con Altas Capacidades Intelectuales de la Comunidad de Madrid (CREACIM), situado en el Complejo El Sol de la capital. Este centro cuenta con un equipo docente formado por 19 profesionales y colabora con la Fundación Max Mazim.