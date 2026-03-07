Personajes literarios y gastronomía local: así es Cifuentes, un destino con historia y sabor a menos de dos horas de Madrid

A poco más de una hora y media de la capital, entre los valles del Tajo y Tajuña, una villa castellano-manchega sorprende por su mezcla de historia medieval y su patrimonio. Conocida como la capital de La Alcarria, esta localidad de Guadalajara ofrece murallas, manantiales, ermitas, e incluso un castillo construido por un infante, a todos aquellos que deseen realizar una escapa este fin de semana. De ahí que, si se desea visitar un casco urbano con identidad, poder pasear sin prisa, o descubrir rincones ligados a grandes personajes de la historia, este destino se perfile como el candidato ideal.

Cascada del Río Cifuentes / Imágen de Castillo601 para TripAdvisor

Este lugar es Cifuentes, "la ciudad de los cien manantiales", una localidad con poco más de 1.700 habitantes cuyo nombre se asocia al gran número de manantiales que nutren al río con el mismo nombre. Su privilegiada posición la ha convertido en paso de la Ruta de la Lana, un conocido itinerario jacobeo que enlaza desde Valencia hasta Burgos y que refuerza su valor como parada turística con carácter.

¿Qué ver en Cifuentes?

Con menos de 3 kilómetros de recorrido, las calles y el arte románico de esta villa invita a los transeúntes a sumergirse en otra época. Así, si nos adentramos en Cifuentes desde la carretera de Trillo, lo primero que nos encontramos es el Rollo de los Tobares, de estilo renacentista, y, a tan solo unos metros, la ermita de la Soledad. Este edificio que data del siglo XVII llama la atención por su doble puerta de acceso, formada por sus dos arcos de medio punto.

Ermita de la Soledad con su doble puerta de acceso / Nómadas Ocasionales

Desde allí, se divisan la balsa y el molino de Cifuentes, que fueron cedidos al municipio por Doña Beatriz, señora de Cifuentes, en el siglo XII, a cambio de su limpieza y saneamiento. Cerca del molino y en la misma calle, encontramos el lavadero público, lugar de encuentro junto al río donde las gentes se reunían para lavar sus ropas.

Balsa y molino de Cifuentes, cedidos por Doña Beatriz, señora de Cifuentes / Nómadas Ocasionales

Pasando por el convento de Nuestra Señora de Belén y desde su Plaza Mayor, de traza triangular y pórtico castellano, podemos observar la Casa Consistorial. Será aquí cuando el visitante se vea sorprendido por la arquitectura tradicional y las viviendas señoriales, como la Casa de los Gallos, una casona del siglo XVI que se cita entre los edificios civiles más reconocibles del conjunto urbano.

Vivienda señorial y restaurante Casa de los Gallos, siglo XVI / Turismo Guadalajara

Otros enclaves como la ermita del Remedio, el Convento de San Francisco o el Convento de Santo Domingo completan el itinerario, pero si hay una clara protagonista, esa es la Iglesia de San Salvador. Este templo de transición románica-gótica fue reformado en el siglo XVI y destaca por sus exteriores románicos dedicados a Santiago y su rosetón gótico.

Inspiración para 'El conde de Lucanor'

En lo alto del valle se pueden visitar los restos del castillo que mandó levantar el infante don Juan Manuel en el siglo XIV, una fortaleza de planta cuadrada y cinco torres, entre las que destaca la Torre del Homenaje con un diseño en forma de pentágono. Aunque no existe certeza, algunas fuentes apuntan a que sería precisamente aquí, entre disputas políticas y periodos de descanso, donde el infante escribió una de sus obras más famosas, 'El Conde Lucanor'.

Castillo de Cifuentes / Nómadas Ocasionales

Junto a esta construcción se pueden apreciar además los restos del Albacar, un recinto amurallado anexo de propósito defensivo, y que dan vida al recuerdo de una villa amurallada que llegó a tener hasta cuatro puertas de acceso: Atienza, Salinera, de la Fuente y Brihuega, de las que hoy solo se conservan algunos tramos y torres concretas.

¿Cómo llegar y dónde comer?

Aunque la ruta en transporte particular por la A-2 es más rápida y el pueblo dispone de zonas de aparcamiento, también existen opciones directas en autobús por un precio de entre 10 y 20 euros por persona desde la Estación Sur en Madrid.

Mapa elaborado por Rome2Rio / Rome2Rio

Si además se desea degustar la gastronomía local, el cordero y el cabrito asados son los pilares tradicionales, seguidos de una gran variedad de carnes de caza. También las setas de cardo, la trucha asada o el famoso Aceite de La Alcarria con D.O.P luchan por hacerse un hueco en el menú. Desde España Fascinante recomiendan bares como Casa David o el Callejón de la Luisi, en la Playa Mayor, y, si se desea ir "a la carta", destacan la Casa de los Gallos, Soroya Salmerons, o Mesón La Esquinita.