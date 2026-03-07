Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA

El nuevo aparcamiento modular de Adif en Atocha sumará 1.283 plazas, con 42 reservadas para personas con movilidad reducida

Adif AV ultima la construcción de dos módulos desmontables y reutilizables junto a la estación de Madrid Puerta de Atocha tras una inversión superior a 26 millones de euros

Javier Vendrell Camacho

Andrea San Martín

Andrea San Martín

Madrid

Adif Alta Velocidad encara la recta final de las obras del nuevo aparcamiento modular de la estación de Madrid Puerta de Atocha, una infraestructura desmontable y reutilizable que pondrá a disposición de los usuarios 1.283 plazas distribuidas en dos módulos: P3A y P3B. La actuación ha supuesto una inversión superior a los 26 millones de euros, según anuncia el propio organismo a través de un comunicado.

El primero de los módulos, P3A, cuenta con cuatro niveles y 493 plazas, de las cuales 42 están reservadas para personas con movilidad reducida, con recorridos accesibles. Este aparcamiento se encuentra parcialmente operativo desde el pasado año y actualmente está destinado a usuarios abonados y a los servicios de alquiler de vehículos.

El segundo módulo, P3B, dispone de 790 plazas distribuidas en tres plantas y una amplia superficie exterior, lo que permitirá ampliar de forma significativa la capacidad de estacionamiento en el entorno de la estación.

Energía solar y puntos de recarga

Las cubiertas de ambos edificios integran un parque fotovoltaico que proporciona energía para 60 puntos de recarga de vehículos eléctricos y para el autoconsumo energético del propio aparcamiento.

Además, las instalaciones cuentan con control de accesos, sistemas de seguridad, guiado de plazas e información al viajero, así como nuevas infraestructuras de saneamiento, electricidad, iluminación, telecomunicaciones y protección contra incendios.

La puesta en marcha de estos módulos permitirá compensar la pérdida temporal de plazas de aparcamiento en distintos puntos del complejo ferroviario durante las obras de transformación y ampliación de la estación de Atocha.

Según Adif, el proyecto también permite optimizar la superficie ocupada, mejorar la distribución de las plazas y reorganizar los accesos rodados y peatonales, reduciendo las afecciones al funcionamiento del aparcamiento actual.

El nuevo recinto contará con cuatro accesos principales de entrada y salida: dos conectados con la gran rampa de acceso rodado y otros dos con la calle Antonio Nebrija. En total dispone de 10 núcleos de comunicación, todos con escaleras fijas y tres de ellos equipados con módulos de dos ascensores.

La solución constructiva se basa en elementos metálicos prefabricados, fabricados íntegramente en taller y montados en obra sin necesidad de soldaduras. Este sistema permite desmontar fácilmente la estructura y reutilizar todos sus componentes.

Entre los beneficios destacados de la actuación figuran el aumento de plazas vinculadas a la operativa ferroviaria de Atocha, la incorporación de soluciones sostenibles, como la energía fotovoltaica o la recarga eléctrica, y una nueva imagen arquitectónica para el entorno de la estación.

Financiación europea

El proyecto cuenta con financiación europea a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, dentro del programa NextGenerationEU. Según Adif, la actuación contribuye al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en particular el ODS 9, orientado al desarrollo de infraestructuras fiables y sostenibles, y el ODS 11, que busca mejorar el acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles y accesibles.

TEMAS

