Mujeres bartenders redefinen la coctelería madrileña: un sector en constante evolución

Madrid vive un momento especialmente fértil en su escena líquida. La coctelería ya no es solo un cierre brillante para la noche, sino también una forma de contar la ciudad, de construir hospitalidad y de imprimir carácter a una experiencia gastronómica. Y en esa evolución, cada vez hay más mujeres ocupando un lugar decisivo: detrás de la barra, al frente de equipos, firmando cartas y definiendo el lenguaje de algunos de los espacios más inquietos de la capital.

España ha hecho del bar una de sus grandes señas de identidad: no es solo un negocio, sino también un lugar de encuentro y un espacio cultural. Sin embargo, cuando el foco se estrecha sobre la coctelería profesional, los datos escasean y la fotografía se vuelve imprecisa. Los registros oficiales sí permiten medir el peso de la hostelería en su conjunto: en enero de 2025, el sector alcanzó en España 1,7 millones de trabajadores afiliados a la Seguridad Social, de los que 1,4 millones correspondían a restauración y 300.000 a alojamientos.

Daniela prepara un cóctel en la "discospa" de Pensión Mimosas, la nueva coctelería clandestina de Madrid. / XAVIER AMADO

Además, las mujeres representan el 54,4% de esa fuerza laboral, cerca de 925.000 profesionales que sostienen una parte esencial de la industria. Pero esa claridad desaparece al entrar en el universo específico del bar y la coctelería. Aunque nuestro país cuenta con entre 260.000 y 280.000 establecimientos, y aunque se sabe que menos del 40 % están dirigidos por mujeres, no existen cifras precisas sobre cuántas son bartenders, cuántas lideran barras o cuántas se están formando para ello.

Marciano, el restaurante madrileño donde la cocina, los cócteles y el vinilo suenan al mismo volumen. / Cedida

Aun así, el pulso del sector deja ver una realidad evidente: la presencia femenina crece, tanto en la formación como en la gestión y la creación. Desde la Cámara de Comercio apuntan, de hecho, a un aumento aproximado del 20 % de mujeres estudiantes en el último año, una señal de avance en un ámbito donde todavía queda camino por recorrer. La fotografía, por tanto, resulta tan reveladora como incompleta: las mujeres sostienen buena parte de la hostelería española, pero esa mayoría no siempre se traduce en visibilidad ni en liderazgo dentro del universo de la barra. Y ahí está precisamente una de las claves: cuando faltan datos, también faltan relato, reconocimiento y presencia pública. Por eso hoy importa poner nombre y trayectoria a quienes están ayudando a redefinir el sector desde dentro.

Uno de esos nombres es Daniela Correia, bartender de Punch Room Madrid, el íntimo bar de cócteles de espíritu speakeasy de The Madrid EDITION. A sus 33 años y con más de una década de experiencia en barras de Barcelona y Madrid, Correia representa una forma de entender la coctelería desde la técnica, la constancia y una atención minuciosa al detalle.

Daniela Correia, bartender de Punch Room Madrid. / Cedida

En la nueva carta Legends & Likes, firma Atleta, un ponche que reinterpreta el universo de los zumos verdes energéticos en una versión más ligera, refinada y sutilmente gasificada. Con Martini Floreale, fresa, albahaca, apio y pepino, la propuesta se mueve entre lo floral, lo jugoso, lo fresco y lo burbujeante. Hay en esa mezcla una manera muy actual de crear: menos artificio, más precisión, más identidad. Correia encarna además una tendencia que gana fuerza en Madrid: la mujer ya no solo ejecuta, también crea discurso, concepto y estilo.

Y en esta transformación, Minerva Tapial, CEO de Rosi La Loca World, pone palabras a una realidad compartida: las mujeres son cada vez más visibles en puestos operativos, pero siguen siendo menos en los escalones más altos de decisión. Su lectura apunta a uno de los grandes nudos del sector, la conciliación, que a menudo frena carreras llamadas a llegar mucho más lejos.

Minerva Tapial, CEO de Rosi La Loca World. / Cedida

En esa misma línea se sitúa Sara Leal, bar manager de LOVO BAR, uno de esos perfiles que explican cómo está cambiando la coctelería desde dentro. Su trayectoria refleja una evolución profesional construida a base de formación, constancia y ambición en un entorno donde crecer también forma parte del oficio. Hace cuatro años inició su etapa en LOVO y allí encontró el espacio adecuado para desarrollarse: "Mi objetivo siempre ha sido no dejar de crecer. En mis inicios aproveché cada herramienta que se me ofrecía para formarme y evolucionar".

Sara Leal, bar manager de LOVO BAR. / Cedida

Hoy está al frente de la dirección y gestión de la barra, una responsabilidad que combina visión operativa, liderazgo de equipo y control estratégico. Además, LOVO acaba de estrenar la carta de cócteles "Tribu", la propuesta con la que el equipo cierra la trilogía de menús que ha dedicado durante estos cuatro años a Josephine Baker, icono de los años veinte e inspiración de todo el concepto del proyecto. Cuando mira al futuro, Sara lo hace con la misma determinación: "La intención es seguir creciendo y no defraudar". En su discurso aparece además una idea clave, la fuerza de la comunidad dentro de la hospitalidad, y una lección que ha marcado su camino: "Aprendí de una gran mujer a tener claras mis capacidades y a no ponerme límites".

La barra ya no sorprende en femenino: liderar, crecer y ganar visibilidad

En Madrid, Francesca Magiar, Head Bartender en Planta Baja, recuerda algo que conviene subrayar: las mujeres siempre han estado en las barras. Lo que cambia ahora no es su presencia, sino el reconocimiento. Su experiencia revela que algunos prejuicios persisten, sobre todo desde fuera, en esa inercia que todavía asocia la figura del bartender a un perfil masculino. Pero también deja una idea clara: la profesionalidad termina imponiéndose.

Francesca Magiar, Head Bartender en Planta Baja. / Cedida

Más joven, pero igual de significativa, es la trayectoria de Giulia Algisi, bartender en Momus Bar, que compagina la barra con su formación en sumillería de destilados. Su caso ilustra otra evidencia: en los itinerarios especializados, la presencia femenina sigue siendo minoritaria. Y, sin embargo, también ahí se detecta una energía nueva, un deseo de comunidad y un empeño compartido por ser reconocidas por el trabajo bien hecho.

Giulia Algisi, bartender en Momus Bar. / Cedida

Mel Da Conceição y la coctelería como lenguaje propio

Si hay un perfil que resume bien la dimensión creativa de esta nueva escena madrileña, ese es el de Mel Da Conceição en el restaurante Marciano. Su nombre está ligado a una trayectoria sólida en Salmón Gurú, uno de los bares más influyentes del panorama internacional, pero en su actual etapa da un paso más: no solo diseña cócteles, sino que articula todo un universo líquido.

Mel Da Conceição y la coctelería como lenguaje propio. / Cedida

Hasta el 15 de marzo, Marciano presenta Lady Heidi, una propuesta creada en homenaje a la mujer, con base de cava, agua clarificada de cassis y sirope casero de cassia. Pero más allá del gesto puntual, lo interesante está en el enfoque. En este espacio, la coctelería no funciona como adorno ni como apéndice, sino como parte estructural de la experiencia gastronómica. La copa dialoga con la cocina, con la música, con la atmósfera y con la identidad completa del proyecto.

La Coctelería de Autora de Marciano rompe con los códigos clásicos. / Cedida

Ahí se aprecia con claridad uno de los cambios de fondo que vive el sector: la coctelería ya no se concibe solo como un ejercicio técnico o de consumo, sino también como un lenguaje capaz de contar una historia. Y esa transformación no se limita a Madrid. En otras ciudades del país también emergen proyectos que lideran una nueva manera de entender la barra y que atraen perfiles con proyección internacional, como el de Génesis Gelvez, bartender venezolana, creadora de Siren Punch y actual bar manager de The Circle by BN Grup, Gelvez suma más de una década de experiencia en la industria. En 2023 se convirtió, además, en la primera mujer en ganar una competición internacional de coctelería representando a Colombia, un hito que consolidó su proyección fuera de nuestras fronteras. Su trayectoria ha estado marcada por la constancia, la formación y la creatividad, pero también por el desafío de abrirse camino como mujer migrante en un sector históricamente masculinizado.

Génesis Gelvez, bartender venezolana, creadora de Siren Punch y actual bar manager de The Circle by BN Grup. / Cedida

En la actualidad lidera en The Circle un equipo íntegramente femenino, una apuesta con la que el proyecto quiso cuestionar la imagen tradicional del clásico lobby bar de hotel, durante años asociado a espacios sobrios y liderazgos masculinos. Como ella misma explica, la intención no pasa por levantar un espacio excluyente, sino por "dar visibilidad a mujeres que ya estaban preparadas para liderar" y seguir demostrando que el talento, el conocimiento técnico y la capacidad de gestión no tienen género.

Lo que está ocurriendo no responde solo a una tendencia estética ni a una conversación ligada a una fecha concreta. Responde a una madurez del sector. A una escena que se ha sofisticado, que ha afinado su discurso y que empieza a reconocer con mayor claridad a quienes la están impulsando.

'The Red Room', icono de Isa Restaurant & Cocktail Bar. / Cortesía de Four Seasons Hotel Madrid

Como broche final, Isa Restaurant & Cocktail Bar celebra este domingo un Súper Guest Shift que reunirá en su barra a algunas de las bartenders más interesantes de la escena madrileña. Durante la noche, varias profesionales invitadas irán tomando el relevo para presentar sus propias creaciones en diferentes turnos:

19:00 a 20:30, Daniela, de Hotel Edition, junto a Carla, de El Patio (Four Seasons Hotel Madrid)

20:30 a 22:00, Paula, de El Coleccionista, y Kenny, de Isa Restaurant & Cocktail Bar

22:00 a 23:30, Patricia, de Pensión Mimosas, junto a Sara, de Relatives

Todo ello acompañado por la música de la DJ Alice y en colaboración con House of Suntory, en una velada pensada para acercarse a la barra, descubrir nuevas mezclas y disfrutar del ambiente madrileño.