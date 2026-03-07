Muere un joven de 23 años al ser aplastado por su coche mientras lo reparaba en Miraflores de la Sierra

Un varón de 23 años ha muerto a última hora de este viernes en Miraflores de la Sierra, en la Comunidad de Madrid, al ser aplastado por su vehículo mientras realizaba labores de reparación, según han informado a Europa Press fuentes de Emergencias 112 Comunidad de Madrid.

El accidente se produjo en la calle Pastrana de esta localidad madrileña. El joven estaba llevando a cabo diversas reparaciones en su coche cuando, por causas que se desconocen, quedó atrapado y fue aplastado por el vehículo.

El servicio de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid recibió la llamada de alerta en torno a las 22:58 horas. Hasta el lugar se desplazaron efectivos del SUMMA 112, que solo pudieron confirmar el fallecimiento de la víctima.

En la intervención también participaron los Bomberos de la Comunidad de Madrid, que estabilizaron el coche para poder liberar el cuerpo. Por su parte, la Guardia Civil investiga ahora las circunstancias en las que se produjo este suceso.