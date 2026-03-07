Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

ACCIDENTE DE TRÁFICO

Un motorista herido grave en una colisión contra un turismo en Majadahonda

Tras el impacto, el motorista salió despedido y quedó herido con un traumatismo cranoencefálico severo. El SUMMA 112 trasladó al herido, intubado, al Hospital Puerta de Hierro

Imagen de archivo.

Imagen de archivo. / Comunidad de Madrid

EFE

Madrid

Un motorista de 45 años ha resultado herido grave este sábado por la noche en una colisión entre un turismo y su moto en la M-509 a la altura de la localidad madrileña de Majadahonda, han informado fuentes de los servicios de emergencia.

El accidente ha tenido lugar sobre las 20:20 horas en el kilómetro 1,800 de la carretera, según el 112 de la Comunidad de Madrid.

Tras el impacto, el motorista salió despedido y quedó herido con un traumatismo cranoencefálico severo. El SUMMA 112 trasladó al herido, intubado, al Hospital Puerta de Hierro. La Guardia Civil investiga el accidente de tráfico.

