Un motorista herido grave en una colisión contra un turismo en Majadahonda

Un motorista de 45 años ha resultado herido grave este sábado por la noche en una colisión entre un turismo y su moto en la M-509 a la altura de la localidad madrileña de Majadahonda, han informado fuentes de los servicios de emergencia.

El accidente ha tenido lugar sobre las 20:20 horas en el kilómetro 1,800 de la carretera, según el 112 de la Comunidad de Madrid.

Tras el impacto, el motorista salió despedido y quedó herido con un traumatismo cranoencefálico severo. El SUMMA 112 trasladó al herido, intubado, al Hospital Puerta de Hierro. La Guardia Civil investiga el accidente de tráfico.