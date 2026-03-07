Móstoles mantiene abierta hasta este domingo la preinscripción para las colonias urbanas de Semana Santa

El Ayuntamiento de Móstoles, a través de la Concejalía de Educación y Juventud, mantiene abierto hasta este domingo el plazo de preinscripción para las colonias urbanas de Semana Santa del programa ‘ConciliaMós Minivacaciones’, una propuesta orientada a facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral durante el periodo no lectivo.

La iniciativa está dirigida a menores escolarizados desde el segundo ciclo de Educación Infantil hasta 6º de Educación Primaria. Podrán solicitar plaza los niños empadronados en Móstoles o aquellos cuyos progenitores trabajen en empresas ubicadas en el municipio.

Las actividades se desarrollarán los días 27, 30 y 31 de marzo y 1 y 6 de abril, en horario de 07:30 a 16:00 horas, en el CEIP Beato Simón de Rojas (calle Santander, 3, esquina con Paseo de Goya). Los campamentos estarán coordinados por profesionales cualificados y con experiencia en actividades educativas y de ocio.

El programa tiene un precio único de 37,15 euros, que incluye desayuno y comida, servicios que no podrán contratarse por separado, según han detallado fuentes municipales. Los participantes deberán acudir cada día con una mochila identificada con su nombre, botella de agua y almuerzo para media mañana.

El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el 8 de marzo y puede realizarse de forma presencial en las Juntas de Distrito, de lunes a viernes entre las 08:30 y las 20:00 horas, o a través de tramitación online.

En caso de que el número de solicitudes supere las plazas disponibles, el Ayuntamiento celebrará un sorteo el 9 de marzo. Desde el Consistorio han precisado que solo participarán en este proceso aquellas preinscripciones que cumplan todos los requisitos y hayan aportado la documentación necesaria, incluidos los informes obligatorios cuando proceda.

La iniciativa cuenta con la cofinanciación de la Comunidad de Madrid, dentro del Plan Corresponsables del Ministerio de Igualdad y del Plan de Infancia y Adolescencia municipal.