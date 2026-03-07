Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

CONCILIACIÓN FAMILIAR

Móstoles mantiene abierta hasta este domingo la preinscripción para las colonias urbanas de Semana Santa

El programa ‘ConciliaMós Minivacaciones’ ofrece actividades para escolares de Infantil y Primaria del 27 de marzo al 6 de abril para facilitar la conciliación familiar

Abre la preinscripción para las colonias urbanas de Semana Santa en Móstoles

Abre la preinscripción para las colonias urbanas de Semana Santa en Móstoles / AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES

Gloria Barrios

Madrid

El Ayuntamiento de Móstoles, a través de la Concejalía de Educación y Juventud, mantiene abierto hasta este domingo el plazo de preinscripción para las colonias urbanas de Semana Santa del programa ‘ConciliaMós Minivacaciones’, una propuesta orientada a facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral durante el periodo no lectivo.

La iniciativa está dirigida a menores escolarizados desde el segundo ciclo de Educación Infantil hasta 6º de Educación Primaria. Podrán solicitar plaza los niños empadronados en Móstoles o aquellos cuyos progenitores trabajen en empresas ubicadas en el municipio.

Las actividades se desarrollarán los días 27, 30 y 31 de marzo y 1 y 6 de abril, en horario de 07:30 a 16:00 horas, en el CEIP Beato Simón de Rojas (calle Santander, 3, esquina con Paseo de Goya). Los campamentos estarán coordinados por profesionales cualificados y con experiencia en actividades educativas y de ocio.

El programa tiene un precio único de 37,15 euros, que incluye desayuno y comida, servicios que no podrán contratarse por separado, según han detallado fuentes municipales. Los participantes deberán acudir cada día con una mochila identificada con su nombre, botella de agua y almuerzo para media mañana.

El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el 8 de marzo y puede realizarse de forma presencial en las Juntas de Distrito, de lunes a viernes entre las 08:30 y las 20:00 horas, o a través de tramitación online.

En caso de que el número de solicitudes supere las plazas disponibles, el Ayuntamiento celebrará un sorteo el 9 de marzo. Desde el Consistorio han precisado que solo participarán en este proceso aquellas preinscripciones que cumplan todos los requisitos y hayan aportado la documentación necesaria, incluidos los informes obligatorios cuando proceda.

La iniciativa cuenta con la cofinanciación de la Comunidad de Madrid, dentro del Plan Corresponsables del Ministerio de Igualdad y del Plan de Infancia y Adolescencia municipal.

