Metro de Madrid decora la estación de Móstoles Central con imágenes de la colección del Museo CA2M

La Comunidad de Madrid, en colaboración con Metro de Madrid, ha decorado la estación de Móstoles Central con fotografías procedentes de la Colección de Arte Contemporáneo del Gobierno regional. El objetivo de la iniciativa es difundir el Museo Centro de Arte Dos de Mayo (CA2M), ubicado en esta localidad y a apenas cinco minutos a pie del suburbano.

La Comunidad de Madrid decora la estación de Metro Móstoles Central con imágenes de la colección del Museo Centro de Arte Dos de Mayo (CA2M). / Comunidad de Madrid

Los viajeros pueden observar ya en la estación una selección de imágenes que muestran la diversidad de los fondos artísticos de la Comunidad. Entre ellas destacan fotografías firmadas por Ouka Leele, Miguel Trillo o Luis Baylón, representantes destacados de la fotografía contemporánea española.

Obras de artistas consagrados y creadores emergentes

La decoración incluye también referencias a otras disciplinas presentes en la colección pública regional, como la escultura o el arte textil, así como algunas de las últimas adquisiciones realizadas por el Gobierno autonómico.

Entre los artistas representados figuran creadores consolidados como Adolfo Schlosser, Eva Lootz o Susana Solano, junto a nombres emergentes como Sol Calero o Sahatsa Jauregi.

Según el Ejecutivo autonómico, la tematización de estaciones busca mejorar la experiencia del viajero, fomentar el uso del transporte público y acercar la oferta cultural a los ciudadanos. Esta iniciativa se suma a otras intervenciones similares en estaciones como Canal, La Latina, Estación del Arte, Retiro, Ríos Rosas, Portazgo o Arroyofresno.

El Museo Centro de Arte Dos de Mayo (CA2M) es la única institución de la Comunidad de Madrid dedicada exclusivamente al arte contemporáneo. El centro reúne más de 3.000 piezas y custodia desde 2014 la colección de la Fundación ARCO, integrada por más de 400 obras. Además de su actividad expositiva, el museo desarrolla un programa de visitas guiadas, talleres escolares y ciclos de cine. Durante el pasado año registró 60.000 visitantes.