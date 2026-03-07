La madrileña Audrey Pascual logra la plata en descenso sentado y estrena el medallero español en Milán Cortina 2026

La esquiadora madrileña Audrey Pascual conquistó este sábado la medalla de plata en el descenso en categoría sentada de los Juegos Paralímpicos de Invierno de Milán Cortina 2026, tras completar la prueba con un tiempo de 1:25.84.

Pascual se quedó a solo cinco centésimas del oro logrado por la alemana Anna-Lena Forster, que firmó un registro de 1:25.79 y confirmó su condición de gran dominadora del circuito alpino internacional en los últimos años.

La deportista española, que además ejerce como abanderada de la delegación nacional en estos Juegos, cumplió con el papel de favorita para subir al podio y estrenó el medallero español en la cita paralímpica.

Audrey Pascual, durante un acto previo a los Juegos Paralímpicos. / Agencias

La plata pone fin a una sequía de ocho años sin medallas para el Comité Paralímpico Español (CPE) en los deportes de nieve. El último podio se había producido en los Juegos de PyeongChang 2018, ya que en Pekín 2022 la delegación española no logró subir al cajón.

Además, la presea conseguida por Pascual es la número 44 de la historia de España en los Juegos Paralímpicos de Invierno, en una edición que coincide con el 50 aniversario de la competición.

La madrileña seguirá compitiendo en Milán Cortina 2026, donde tiene previsto participar en otras cuatro pruebas de esquí alpino.