Es noticia
Madrid impulsa el II Festival #Centro al Compás con conciertos en los centros culturales Clara del Rey y Puerta de Toledo

La programación, que se celebra durante todo marzo, incluye música clásica, jazz y actuaciones corales con participación de escuelas municipales y agrupaciones locales.

El II festival #Centro al Compás / AYUNTAMIENTO DE MADRID

Gloria Barrios

Madrid

El distrito Centro de Madrid acoge desde este sábado la segunda edición del festival #Centro al Compás, una iniciativa organizada por la Junta Municipal que llenará de música los centros culturales Clara del Rey y Puerta de Toledo durante todo el mes de marzo.

El concejal-presidente del distrito, Carlos Segura, ha presentado la programación bajo el lema 'La música llena los centros culturales del #DistritoCentro', que reúne propuestas que van desde la música clásica y el jazz hasta formaciones corales y agrupaciones de jóvenes músicos.

Programación en el Centro Cultural Clara del Rey

El Centro Cultural Clara del Rey abrirá el festival este sábado con la actuación de Two Strings Project, a las 19:00 horas.

La programación continuará el viernes 13, cuando actuará el Combo de Música Moderna de la Escuela Municipal de Música El Capricho, también a las 19:00 horas. El 25 de marzo, a la misma hora, será el turno del Coro María Dolores Pradera.

Conciertos en el Centro Cultural Puerta de Toledo

Por su parte, el Centro Cultural Puerta de Toledo acogerá varias actuaciones a lo largo del mes. La primera será el 9 de marzo, a las 18:30 horas, con la Orquesta de Improvisación Libre Multidisciplinar.

El miércoles 11 actuará el Coro y Orquesta de Guitarras de la Escuela Municipal de Música Federico Chueca, también a las 18:30 horas. La programación continuará el domingo 15, a las 12:00 horas, con Creativa Junior Big Band.

Posteriormente, el dúo Cora ofrecerá un concierto el domingo 22, a las 12:00 horas, mientras que la Jazz Band María Dolores Pradera cerrará el festival el lunes 23, a las 20:00 horas.

Cultura de proximidad y talento local

Durante la presentación, Segura ha destacado que este festival "refuerza el compromiso del distrito con la cultura de proximidad y con el impulso del talento local, ofreciendo una programación accesible y de calidad para todos los públicos".

Asimismo, ha subrayado que iniciativas como #Centro al Compás "convierten a los centros culturales en espacios vivos donde se unen la creación, la formación y la participación vecinal".

