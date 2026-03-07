DENUNCIA SOCIAL
Ecologistas en Acción alerta del "impacto ambiental y paisajístico" de un complejo de viviendas de lujo en un monte de Guadarrama
El 'cohousing de lujo' se ubicaría a 1.000 metros de altitud, en una zona con vestigios de la Guerra Civil y sin alcantarillado
EP
Ecologistas en Acción ha alertado del "enorme impacto ambiental y paisajístico" que, a su juicio, supondría la construcción de un complejo de viviendas colaborativas de lujo en la cumbre del Monte de La Serranilla, ubicado en el término municipal de Guadarrama, junto a los límites de Los Molinos y Collado Mediano.
El proyecto --publicitado como Luxury Cohousing-- contempla la edificación de 36 viviendas entre áticos y apartamentos, además de múltiples instalaciones comunes como restaurante y cafetería, un gimnasio, piscina climatizada, pista de pádel, consulta médica o capilla, entre otros, según refleja el proyecto de la promotora.
Los ecologistas piden a los grupos municipales en el Ayuntamiento de Guadarrama, así como los de Los Molinos y Collado Mediano, y vecinos de la zona, que se opongan a este "despropósito". Fuentes del Ayuntamiento de Guadarrama consultadas por Europa Press han confirmado que aún no se ha recibido la documentación del proyecto.
El complejo se ubicaría en el monte de La Serranilla, a algo más de mil metros de altitud y en una zona que los ecologistas subrayan como de alta calidad ambiental y fragilidad paisajística, lo que implicaría, a su juicio, la afección a un denso encinar y una alteración visible desde una gran perspectiva.
Fortificaciones de la Guerra Civil
La entidad recuerda que el ámbito se encuentra dentro de la Reserva de la Biosfera y del Área de Influencia Socioeconómica del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, además de estar rodeado de zonas forestales y próximo a espacios protegidos y hábitats de interés comunitario.
Asimismo, destacan que en el cerro pervive aún una red de fortificaciones de la Guerra Civil catalogadas como Bienes de Interés Patrimonial por la normativa autonómica. En esta zona de la región se situó el frente de la Sierra de Gudarrama.
Desde Ecologistas en Acción sostienen también que los terrenos carecen de infraestructuras básicas como alcantarillado y accesos adecuados, por lo que cuestionan su consideración como suelo urbano conforme a la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid.
En este sentido, señalan que las parcelas están calificadas como suelo dotacional en las Normas Subsidiarias de 1985 de Guadarrama y apunta a que la normativa autonómica que regula las viviendas colaborativas para mayores establece condiciones específicas sobre el régimen de uso y el perfil de los residentes.
Por todo ello, la organización instado a los grupos municipales a que rechacen el proyecto al entender que debe prevalecer la protección ambiental y paisajística del monte frente. Al mismo tiempo, precisan que la iniciativa no guarda relación con otros proyectos de 'cohousing sénior' en suelo urbano del municipio.
- Así es el mejor colegio de España: está en Madrid y combina excelencia académica e innovación
- La Agencia de Protección de Datos archiva la denuncia contra Miguel Ángel Rodríguez por las filtraciones de datos de periodistas
- Madrid destaca en educación: tres colegios de la capital, entre los cinco mejores del país en 2026
- La actriz Loles León vende su vivienda en Madrid: 157 metros cuadrados, seis habitaciones y vistas a las Vistillas
- Un hombre de 25 años fallece y hay tres heridos graves tras un accidente en la M-506 de Fuenlabrada
- Privado, laico y centrado en el desarrollo de las inteligencias: así es el colegio madrileño en el que estudió Ana Obregón
- La casa de Sonsoles Ónega en Pozuelo: con vistas a la montaña y una biblioteca heredada de su padre Fernando
- La Comunidad de Madrid impulsa el modelo EGB: duplica el número de colegios que imparten 1º y 2º de ESO el curso que viene