INVERSIÓN
Madrid destina 17,2 millones de euros para reforzar la atención a personas con discapacidad intelectual
La inversión permitirá mantener 1.191 plazas residenciales y en viviendas compartidas en cinco municipios de la región a partir de abril de 2026
La Comunidad de Madrid destinará 17,2 millones de euros para garantizar la continuidad de la atención integral a 1.191 personas con discapacidad intelectual en recursos residenciales y viviendas compartidas de la región a partir de abril de 2026, según ha aprobado esta semana el Consejo de Gobierno.
Del total de la inversión, 8,8 millones de euros se dedicarán a financiar 716 plazas residenciales públicas derivadas del Acuerdo Marco para personas con discapacidad intelectual que presentan graves trastornos de conducta asociados. Estos recursos se encuentran en Getafe, Arroyomolinos y Ciempozuelos.
Además, el Ejecutivo autonómico ha autorizado cinco contratos adicionales que suman 117 plazas residenciales de la misma tipología por un importe de 1,4 millones de euros, cuya aprobación no requiere el visto bueno del Consejo de Gobierno.
En estos centros se ofrece alojamiento, manutención, cuidados y asistencia personal para las actividades de la vida diaria, así como apoyo en el ámbito del ocio y atención especializada. También se incluyen tratamientos de fisioterapia, logopedia y terapia ocupacional, además de acompañamiento psicológico y social, con el objetivo de prevenir situaciones de deterioro, favorecer el desarrollo de las capacidades y mejorar el bienestar y la integración de los usuarios.
Viviendas compartidas
La segunda medida aprobada contempla 1,2 millones de euros para 63 plazas públicas en viviendas compartidas, también derivadas del Acuerdo Marco para personas con discapacidad intelectual. Estos recursos se encuentran en Leganés y San Sebastián de los Reyes.
A esta cifra se suman 42 contratos adicionales que permitirán mantener 295 plazas en pisos de uso comunitario, con una inversión de 5,7 millones de euros.
Aumento del presupuesto social
La Comunidad de Madrid prevé destinar en 2026 la mayor inversión de su historia en servicios sociales, con un presupuesto de 2.904,1 millones de euros, lo que supone un incremento del 7,8% para la atención a las personas más vulnerables de la región. En concreto, el presupuesto para personas con discapacidad y sus familias crecerá un 8,1%, hasta alcanzar los 460 millones de euros.
- Así es el mejor colegio de España: está en Madrid y combina excelencia académica e innovación
- La Agencia de Protección de Datos archiva la denuncia contra Miguel Ángel Rodríguez por las filtraciones de datos de periodistas
- Madrid destaca en educación: tres colegios de la capital, entre los cinco mejores del país en 2026
- La actriz Loles León vende su vivienda en Madrid: 157 metros cuadrados, seis habitaciones y vistas a las Vistillas
- Un hombre de 25 años fallece y hay tres heridos graves tras un accidente en la M-506 de Fuenlabrada
- Privado, laico y centrado en el desarrollo de las inteligencias: así es el colegio madrileño en el que estudió Ana Obregón
- La casa de Sonsoles Ónega en Pozuelo: con vistas a la montaña y una biblioteca heredada de su padre Fernando
- La Comunidad de Madrid impulsa el modelo EGB: duplica el número de colegios que imparten 1º y 2º de ESO el curso que viene