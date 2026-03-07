Madrid arriesga 2.100 millones de euros ante la amenaza comercial a España de Trump

La tensión entre los gobiernos de España y Estados Unidos, entre Pedro Sánchez y Donald Trump, a cuenta del rechazo al uso de las bases de Morón y Rota para las operaciones militares de EEUU en Irán tiene también su derivada económica. El presidente norteamericano amenazaba el pasado martes con "cortar todo el comercio" con España. La cuestión es compleja y pasa por tratados con la Unión Europea. Pero el efecto de una suspensión comercial con EEUU tendría consecuencias graves en la economía española, y también en la madrileña.

Según las cifras recogidas por el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa en la base de datos DataComex, las empresas españolas realizaron exportaciones a EEUU por valor de 16.716 millones de euros frente a los 30.174,7 millones que se importaron en bienes y servicios desde Washington en el mismo periodo.

En ese conjunto, Madrid no es la economía más expuesta a la relación comercial con el país norteamericano. Entre enero y diciembre de 2025, las exportaciones madrileñas hacia EEUU sumaron 2.106,56 millones de euros. La cifra es prácticamente la mitad de lo que exportó a EEUU Cataluña (4.205,61 millones de euros), y algo menos que lo que lo hicieron Andalucía (2.606,93 millones de euros) y la Comunidad Valenciana (2.572,78 millones de euros).

La cantidad viene descendiendo ligeramente, además, desde 2022, cuando fueron de 2.586,85 millones de euros. En 2025 las exportaciones a EEUU fueron algo menos del 4%, en concreto el 3,96%, del total de las ventas al exterior de la economía madrileña. Frente a esos 2.106,56 millones de euros exportados, las importaciones de Madrid desde EEUU superaron los 13.726 millones de euros.

Por sectores, lo que más se facturó hacia el país norteamericano en 2025 fueron máquinas y aparatos mecánicos, por valor de 675,46 millones de euros; productos farmacéuticos, de los que se exportaron a EEUU un total de 515,08 millones de euros y aparatos ópticos, de medida y medicoquirúrgicos, por un montante de 106,66 millones de euros. Preocupa también lo que pueda pasar con parte del sector agroalimentario, con menor en peso total en la economía madrileña, pero más sensible al comercio con EEUU, singularmente en lo que toca a productos como el vino. Más de uno de cada cuatro litros de vino madrileño que se exportaron en 2024 viajaron a EEUU.

Los 2.106,56 millones de euros de exportaciones a EEUU suponen una cifra inferior al 1% del PIB regional, que supera los 300.000 millones de euros. Pero el Gobierno de Ayuso se considera al país un destino preferente en parte por motivos económicos y en no menor medida por cuestiones ideológicas y políticas. Desde Sol se traslada que el país es el principal inversor extranjero en la Comunidad de Madrid, con más de 28.300 millones de euros desde 2019, el 22,3% del total del capital foráneo llegado a la región.

En ese sentido se justifica el viaje que hoy mismo emprende la presidenta madrileña a Nueva York, ciudad en la que estará hasta el martes. Es el sexto viaje que realiza al país desde 2019 y el tercero en menos de nueve meses. Entre otras citas mantendrá encuentros con el CEO de la plataforma de pagos PayPal o con directivos de Apollo Global Management, el fondo de inversión que desde noviembre del año pasado es accionista principal del Atlético de Madrid a través de su filial Apollo Sports Capital.

También acudirá, en la tarde noche del lunes, hora local, a la gala del periódico The Algemeiner, en la que se desvelará la edición de este año de su J100 List, el ranking de las 100 personas que más positivamente han influido en la vida del pueblo judío y en la que coincidirá con el presidente argentino Javier Milei.