Leganés celebra 'Los Días del Cómic' del 7 al 17 de marzo, un evento cultural de referencia

Leganés se transforma, un año más, en el epicentro de la narrativa gráfica. Del 7 al 17 de marzo, la ciudad celebra una nueva edición de Los Días del Cómic, una cita que ya es referencia para los amantes de las viñetas y la ilustración. Esta iniciativa, impulsada por la Junta Municipal de Distrito de San Nicasio, no es solo un evento de ocio; es una reivindicación del cómic como una industria cultural de pleno derecho.

Como señalan expertos como el Dr. Francisco López Muñoz (UCJC), el cómic no nació como un producto infantil, sino como un lenguaje visual complejo que revolucionó la prensa y la narrativa del siglo XX. El evento propone un itinerario donde la nostalgia de los clásicos y la vanguardia del manga se dan la mano, invitando a los visitantes a descubrir las claves de un arte que combina técnica, guion y una florida imaginación.

Exposiciones que cuentan historias

El corazón visual de estas jornadas late con fuerza en el Centro Cívico José Saramago, y más concretamente en la Biblioteca Julio Caro Baroja, que durante diez días se convierte en un templo dedicado a la lectura y la contemplación artística. La piedra angular de esta propuesta es la Comiteca, un espacio dinámico que trasciende la simple exhibición para fomentar activamente el hábito lector, permitiendo que los usuarios se lleven hasta seis ejemplares a casa con su carnet.

Esta experiencia se complementa en el hall del centro con la muestra Mundo del Cómic, un recorrido exhaustivo por las novedades y tendencias del sector que ha sido posible gracias a la estrecha colaboración de comercios especializados locales como Crisis Leganés y Daruma Cómics.

Como broche de oro a este itinerario visual, la exposición Héroes de plástico y cartón ofrece una perspectiva fascinante sobre la transmedialidad, explorando cómo los iconos que nacieron sobre el papel han logrado materializarse en otros formatos físicos, conectando así la narrativa clásica con la cultura pop contemporánea.

Aprender el oficio con talleres para todas las edades

El enfoque cultural de esta edición destaca por su profunda vocación pedagógica, entendiendo que el noveno arte no solo debe ser consumido, sino también practicado. La programación formativa arranca con una fuerte apuesta por la inclusión y la creatividad el viernes 13 de marzo, fecha en la que la Fundación AMAS organiza el taller Crea tu viñeta.

Este espacio se concibe como un lugar de encuentro donde personas con y sin discapacidad comparten el proceso creativo, demostrando que la narración visual funciona como una herramienta de expresión universal capaz de derribar cualquier barrera comunicativa.

Por otro lado, el talento joven encuentra su espacio el sábado 14 de marzo en una jornada dedicada a los futuros artistas del municipio. Con grupos segmentados cuidadosamente por edades (de 10 a 14 y de 14 a 18 años), los talleres impartidos por los expertos de Dejóvenes exploran las técnicas del manga y la fantasía.

Esta formación técnica no solo busca perfeccionar el trazo, sino asegurar el relevo generacional en la pujante industria del cómic español, dotando a los adolescentes de las herramientas necesarias para narrar sus propias realidades a través del dibujo.

De los orígenes de la prensa a la viñeta actual

Para quienes buscan profundizar en la teoría, el programa incluye encuentros de alto nivel. El viernes 13 de marzo (18:30h), el guionista y crítico Lorenzo F. Díaz ofrecerá una conferencia sobre los orígenes y la evolución del medio.

Es el momento ideal para recordar hitos históricos que académicos como López Muñoz y Pérez Fernández han rescatado recientemente: desde la calidad técnica de Little Nemo in Slumberland (1910) de Winsor McCay, hasta la invención de la tira diaria por Bud Fisher con Mutt and Jeff. Entender que el cómic fue el motor de la "prensa amarilla" con el Yellow Kid o que sirvió de entretenimiento crucial para los soldados en la Primera Guerra Mundial otorga a estas jornadas una dimensión histórica fascinante.

'Little Nemo in Slumberland' / NEW YORK HERALD

Además, se explorará la relación entre el juego y el dibujo en la charla “De la viñeta al tablero” en el espacio La Jugación, analizando cómo personajes icónicos como Tarzán (popularizado en los cómics por el genial Harold Foster) han saltado de las tiras de prensa a los juegos de estrategia.

Jesús Rodríguez, presidente de la JMD de San Nicasio, destaca que este evento combina cultura y ocio implicando a los jóvenes y seguidores del género. Al colaborar con tiendas especializadas, "Los Días del Cómic" apoya la economía de proximidad y consolida a Leganés como un referente cultural en la Comunidad de Madrid.

Noticias relacionadas

Información práctica