SUCESO
Una joven de 25 años resulta herida en un atropello en el distrito de San Blas
El suceso ha tenido lugar hacia las 13 horas y, cuando los sanitarios del Samur-PC llegaron al lugar, la víctima estaba consciente y presentaba varios traumatismos
EFE
Madrid
Una joven de unos 25 años ha resultado herida "potencialmente grave" en un atropello ocurrido este sábado en la calle Sofía, en el distrito de San Blas-Canillejas, según fuentes de Emergencias Madrid.
El suceso ha tenido lugar hacia las 13 horas y, cuando los sanitarios del Samur-PC llegaron al lugar, la víctima estaba consciente y presentaba varios traumatismos tras haber impactado en la luna delantera del vehículo.
Tras ser atendida, la joven ha sido trasladada al hospital Gregorio Marañón con pronóstico reservado.
La Policía Municipal investiga las circunstancias del atropello, que tuvo lugar en una zona ubicada entre dos pasos de peatones, según las mismas fuentes.
