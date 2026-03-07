Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Guerra en IránFariba EhsanCortes de tráficoCristina SánchezAudrey PascualOrtega SmithPiel de mariposaReina SofíaBaliza V16
instagramlinkedin

SUCESO

Una joven de 25 años resulta herida en un atropello en el distrito de San Blas

El suceso ha tenido lugar hacia las 13 horas y, cuando los sanitarios del Samur-PC llegaron al lugar, la víctima estaba consciente y presentaba varios traumatismos

Archivo - Recurso de una ambulancia de Samur-Protección Civil

Archivo - Recurso de una ambulancia de Samur-Protección Civil / EMERGENCIAS MADRID - Archivo

EFE

Madrid

Una joven de unos 25 años ha resultado herida "potencialmente grave" en un atropello ocurrido este sábado en la calle Sofía, en el distrito de San Blas-Canillejas, según fuentes de Emergencias Madrid.

El suceso ha tenido lugar hacia las 13 horas y, cuando los sanitarios del Samur-PC llegaron al lugar, la víctima estaba consciente y presentaba varios traumatismos tras haber impactado en la luna delantera del vehículo.

Tras ser atendida, la joven ha sido trasladada al hospital Gregorio Marañón con pronóstico reservado.

Noticias relacionadas

La Policía Municipal investiga las circunstancias del atropello, que tuvo lugar en una zona ubicada entre dos pasos de peatones, según las mismas fuentes.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL