El Hospital Zendal de Madrid incorporará tecnología de vanguardia para su centro de neurorrehabilitación que abrirá este año

La Comunidad de Madrid incorporará tecnología de vanguardia al futuro Centro de Neurorrehabilitación Funcional del Hospital público Enfermera Isabel Zendal, que comenzará a funcionar a finales de este mismo año. El Ejecutivo autonómico destinará 11 millones de euros a este proyecto, concebido como un nuevo recurso de la sanidad pública madrileña para mejorar la atención a pacientes con patologías neurológicas.

La consejera de Sanidad, Fátima Matute, participa este fin de semana en el Congreso Europeo de Radiología (ECR) que se celebra en Viena (Austria), donde analiza las últimas propuestas tecnológicas en áreas como imagen médica, radiodiagnóstico o laboratorio para su posible incorporación al nuevo centro.

Durante el encuentro de líderes del ECR —uno de los congresos médicos más grandes de Europa y el segundo radiológico más importante del mundo— Matute ha mantenido reuniones con especialistas y empresas del sector. "Esta cita tiene como principal objetivo dotar al Zendal de equipamientos de vanguardia para una mejor asistencia", ha señalado la consejera.

Entre las tecnologías que se estudian figuran resonancias magnéticas de muy alto campo para mejorar la detección precoz de patologías, así como desarrollos en ingeniería biomecánica e inteligencia artificial aplicados al diagnóstico y la rehabilitación neurológica.

Investigación en enfermedades neurodegenerativas

El nuevo centro complementará los servicios que ya presta en el complejo de Valdebebas el Centro Especializado de Atención Diurna para pacientes con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA).

Además, tal y como anunció la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el hospital también contará con un Instituto Experimental de Neurotecnología de Salud del Cerebro.

Según Matute, este desarrollo permitirá que el Zendal se convierta en un espacio de referencia para profundizar en el estudio de enfermedades neurodegenerativas como la demencia, el alzhéimer o el párkinson. "De este modo, el Zendal se convertirá en un espacio de referencia a la hora de profundizar en la investigación de enfermedades neurodegenerativas como la demencia, el alzhéimer o el párkinson, que van a tener una mayor afectación entre la población durante los próximos años como consecuencia de la mayor esperanza de vida de los madrileños", ha señalado.

Avances en hospitalización a domicilio

La participación de la Comunidad de Madrid en el congreso también tiene como objetivo explorar nuevas herramientas tecnológicas para reforzar los programas de hospitalización a domicilio de la sanidad pública madrileña.

En este sentido, Matute ha destacado la importancia de contar con dispositivos que permitan a los profesionales sanitarios prestar atención médica personalizada fuera del hospital. Según ha indicado, se buscan soluciones que garanticen esta asistencia "con las mismas garantías que un ingreso convencional".