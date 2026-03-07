El Hipódromo de La Zarzuela arranca su temporada con cinco pruebas este domingo

El Hipódromo de La Zarzuela inaugura este domingo su temporada de carreras de primavera-verano con la primera de las 33 jornadas previstas en el calendario. El ciclo se prolongará hasta el jueves 6 de agosto y repartirá un total de 1,8 millones de euros en premios entre propietarios y profesionales del turf.

La cita dominical ofrecerá cinco pruebas, cuyo inicio está programado para las 12:00 horas y que se disputarán con intervalos de 35 minutos. La carrera principal será el Premio Hándicap Opcional, reservado a potros de tres años.

Un total de once ejemplares competirán en esta prueba sobre 1.600 metros, que otorgará 15.000 euros al ganador. Entre los favoritos figura “Cachopo”, triple vencedor en su etapa de dos años y que reaparece en esta jornada cargando el peso máximo del hándicap, 61 kilos. El caballo representa al equipo que dominó las estadísticas de 2025: el propietario Íñigo Gómez-Pineda, el preparador Guillermo Arizkorreta y el jockey checo Václav Janácek.

“Cachopo” ya conoce la victoria en la pista de hierba del recinto madrileño, algo que también han logrado dos de sus rivales, “Juan de Austria” y “Adri”. Sin embargo, uno de los aspirantes más peligrosos podría ser “Mi Niño”, reciente segundo clasificado en Dos Hermanas (Sevilla), que contará en la silla con el portugués Ricardo Sousa.

La jornada arrancará con una carrera en línea recta de 1.200 metros para potros de tres años aún sin victorias. Entre los más respaldados en las apuestas figuran “Bajo de Guía”, “Going Commando” y “Wite Toast”. La segunda prueba mantendrá las mismas condiciones, aunque se disputará sobre la milla, en un pronóstico abierto debido a la escasa experiencia del participante con más actuaciones, el potro “Damasco”, que solo suma tres salidas.

El programa se completará con dos hándicaps sobre 1.800 metros. En el premio Peña Ramiro, correspondiente a la segunda parte del hándicap dividido, parten con buenas opciones “Villa de Leyva”, “Krabi” y “Santa Mónica”. Por su parte, en la primera manga, el premio Luis de Goyeneche, destacan “Orión”, “Sommersun”, “Lose your Wad” e “Irish Breath”.