Un taller de defensa personal con María Cabas y conciertos femeninos: la propuesta del Hard Rock Hotel Madrid por el Mes de la Mujer

Hard Rock Hotel Madrid se suma a la celebración del Mes Internacional de la Mujer con una programación especial que combina música en vivo, acciones solidarias y actividades abiertas al público. Bajo el nombre 'Women Empower', la iniciativa pone el foco en el talento femenino en la música y en otros ámbitos de la industria cultural.

La propuesta forma parte de la campaña global de Hard Rock International, que este año se desarrolla en colaboración con Coca-Cola y que contempla la organización de hasta 1.000 eventos musicales y especiales en todo el mundo.

"Nos sentimos honrados de reunir a nuestra comunidad para celebrar el Mes Internacional de la Mujer", afirmó Alexandre Garcia de Hard Rock Hotel Madrid. "Esta iniciativa anual nos permite poner en primer plano a artistas increíbles aquí en Madrid y alrededor del mundo, así como el importante trabajo que Women in Music realiza para apoyar a quienes trabajan o aspiran a desarrollarse en distintos roles dentro de las artes escénicas y la industria musical".

Programación musical con protagonismo femenino

Uno de los ejes principales de la programación será la música en directo. El 8 de marzo el hotel celebrará una edición especial de sus Atrium Concerts dedicada a grandes voces femeninas de la historia de la música.

Además, el bar GMT+1 acogerá durante todo el mes conciertos y sesiones de DJ protagonizadas por artistas femeninas entre las 19:00 y las 21:00 horas. Entre las actuaciones previstas figuran Snap Collective (5 de marzo), LAU CHERNOV (6 de marzo), DDAB (12 de marzo), Escuela Piano (19 de marzo), Pilar Moxo (20 de marzo), Sandra Groove (26 de marzo) y Candela Molina (27 de marzo).

Durante todo marzo, el hotel ofrecerá un plato especial acompañado del cóctel Lavender Glow, creado para esta iniciativa. La propuesta gastronómica incluye un mix de croquetas de cangrejo, mac & cheese y jamón, junto con un cóctel de tonos violetas elaborado con ginebra. Parte de la recaudación se destinará a la organización social Diaconía.

La Rock Shop del hotel también participará en la campaña con una edición especial de tote bags solidarias. El 100% de los beneficios obtenidos por su venta se donará a esta misma entidad.

Taller de defensa personal y actividades paralelas

Entre las actividades previstas destaca también un taller de defensa personal que se celebrará el domingo 8 de marzo entre las 12.30 y las 14.00 horas en el jardín del hotel. La sesión estará dirigida por la influencer y monitora María Cabas e incluirá un pequeño picoteo saludable para los asistentes.

Además, Hard Rock Hotel Madrid habilitará un espacio específico en su página web para dar visibilidad al trabajo de Diaconía y facilitar el acceso directo a su plataforma de donaciones.

Microdocumentales sobre mujeres de la industria musical

La campaña 'Women Empower' incluye además una serie de microdocumentales que muestran el trabajo de mujeres que desarrollan diferentes roles en la industria musical y cultural.

Entre las protagonistas figuran la directora y productora Janelle Abraham, la cantante y compositora Kat Luna, la compositora y bailarina Minami Minami, la técnica de guitarra Claire Murphy, la CEO y fundadora de Nevarez Communications Mayna Nevarez y la copresidenta y CMO de TaP Music Wendy Ong. Según la iniciativa, menos del 5% de los creadores en música y medios son mujeres, un dato que la campaña pretende visibilizar.

Como parte de esta iniciativa, la fundación Hard Rock Heals Foundation ha anunciado una donación de 100.000 dólares a Women in Music, organización sin ánimo de lucro dedicada a promover la igualdad y el desarrollo profesional de las mujeres en el ámbito musical. "Women in Music se enorgullece de asociarse con Hard Rock Heals para unir a nuestras comunidades globales en la celebración del Mes Internacional de la Mujer", señaló Nicole Barsalona, presidenta de Women in Music. "La campaña de este año subraya nuestro compromiso compartido de defender no solo la diversidad en el escenario, sino también la amplia variedad de roles en la industria musical".

Por su parte, Tara Rowland, directora de Marketing para Clientes de The Coca-Cola Company, subrayó la importancia de la colaboración: "Tenemos la convicción en Coca-Cola del poder de la música y las colaboraciones significativas para unir a las personas y crear cambios positivos".