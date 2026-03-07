Un grupo de encapuchados intenta desplegar simbología falangista contra el 8M en la facultad de Políticas de la Complutense

Un grupo de personas encapuchadas, una treintena según testigos presenciales, ha accedido a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid en vísperas del 8M, Día Internacional de la Mujer, arrancado carteles sobre igualdad y tratado de colocar una pancarta contra el feminismo con simbología falangista, denuncian fuentes de la facultad. Entre los desperfectos ocasionados se volcaron algunos muebles y dañaron algunos enseres.

Los hechos ocurrieron hacia las seis de la tarde de este viernes, en un momento de baja actividad en la facultad y con apenas presencia de alumnos por el día y la hora y el hecho de que había convocada una huelga estudiantil con motivo del 8M. Un grupo de personas, todos varones, embozadas accedieron por la Facultad de Trabajo Social, que comparte edificio con la de Políticas, y empezaron a su paso a arrancar carteles, tirar pancartas reivindicativas del estudiantado de la facultad e intentar colocar una pancarta con el lema "Rechaza el feminismo, abraza la feminidad" y el símbolo falangista del yugo y las flechas. En la facultad han aparecido algunas pegatinas del Sindicato Español Universitario, organización estudiantil vinculada a Falange Española de la JONS.

La intervención de dos bedeles impidió que terminaran de colgar la pancarta, explican las mismas fuentes. Además de intentar colocar el cartel, los agitadores ocasionaron algún destrozo, particularmente en la llamada Aula Social de la facultad, una estancia a disposición de los estudiantes en el sótano de la facultad en que suelen mantener asambleas, reuniones o se juntan para comer. Allí volcaron los muebles, tiraron un microondas y jarrones con flores que había o rompieron parte de la vajilla, entre otros desperfectos. "Es un espacio que está en un lugar de la facultad que no es fácil de encontrar, no es muy accesible, con lo cual es probable que supieran adónde ir", apuntan desde la facultad.

Cuando estaban abandonando el edificio fueron vistos por la decana, Esther del Campo, y un profesor, que salían de un congreso de Teoría Política que se celebraba y trataron de ir hacia ellos, pero salieron huyendo. Cinco de ellos subieron a un coche y el resto salió corriendo. Desde la facultad se avisó a la Policía Nacional, que se personó poco después. La decana ha formalizado hoy una denuncia en comisaría.

Desde la facultad se perciben estos hechos como una "escalada" en un proceso después de episodios como la visita del agitador ultra Vito Quiles el pasado noviembre en medio de un fuerte despliegue policial que se acabó saldando sin incidentes de gravedad. "Lo que está en juego es un acoso y una violación de las garantías democráticas, de las libertades, de los derechos y una ofensiva fuerte contra la universidad pública y en particular contra esta facultad, que es un espacio de pensamiento crítico y de libertad", transmiten desde el decanato.

La facultad de Ciencias Políticas y Sociología es desde hace tiempo objeto de polémicas ente izquierda y derecha por lo que algunos entienden que es un marcado alineamiento ideológico. En ella son o han sido profesores algunos de los fundadores de Podemos como Juan Carlos Monedero o Pablo Iglesias. El pasado curso, la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez Moñino, protagonizó otra confrontación cuando anunció la presentación de una demanda ante los juzgados de lo contencioso administrativo en contra de la Universidad Complutense por vulneración de los derechos fundamentales tras denunciar que no se le permitió acceder y participar en una conferencia política.