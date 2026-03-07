Descubre el 'balcón de la Sierra Norte de Madrid', donde la historia medieval se fusiona con la naturaleza y las mejores vistas

Una escapada de fin de semana siempre ayuda a desconectar, sobre todo si es en un entorno natural alejado del bullicioso centro de las grandes ciudades. La Comunidad de Madrid está repleta de joyas naturales en las que hacer una pausa y tomar un respiro de aire fresco. Y si además es un lugar lleno de historia con la panorámica más bonita de la comunidad, no hay excusa para no desplazarse a tan solo una hora de Madrid.

Las mejores vistas de Madrid

Se dice que es el 'balcón de la Sierra Norte de Madrid' y está situado a 1.100 metros de altitud, un pueblo rodeado de los embalses de El Atazar y El Villar. Hay lugares que no son tan conocidos, pero que cuando se recorren surgen grandes sorpresas y este es uno de ellos: Berzosa del Lozoya.

Este pueblo está rodeado de naturaleza. / Ayuntamiento de Berzosa del Lozoya

Casas de piedra, calles en cuesta y el sonido del agua bajando por las regueras caracterizan a la identidad un municipio que ha sabido conservar su esencia rural. Un pueblo con tan solo 242 habitantes que alberga largos años de la historia más medieval.

La historia de Berzosa del Lozoya

Para conocer bien la historia de este pueblo hay que remontarse en el siglo XIV, cuando Berzosa estaba compuesta por 32 aldeas y villas que formaban parte del señorío de Buitrago, bajo la administración de los Mendoza. En 1479 Fernando VI dividió el territorio en provincias, de forma en la que el municipio quedó en el territorio de Guadalajara.

Imagen de Berzosa de Lozoya y su entorno. / Ayuntamiento de Berzosa de Lozoya

Durante los siguientes siglos estuvo a punto de desaparecer por problemas de ubicación y económicos. En 1833 volvió a formar parte de la Comunidad de Madrid y su cercanía a la capital hizo que la inmigración aumentara hasta que en los 80 y 90 se estabilizara hasta los 242 residentes actuales.

Lo que no te puedes perder

Entre los lugares para visitar destaca la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, que data del siglo XVII aunque está completamente restaurada, además de la plaza de Campillo, donde se alza la morera centenaria que sirve de punto de inicio para varias rutas, y la Fuente de la Hontana, uno de los rincones más especiales del casco urbano.

Toda esta ruta envuelta en su silencio que permite apreciar el sonido de la naturaleza, entre el soplido de la brisa y el cantar de los animales. Un paseo que no presume de monumentalidad, pero sí de autenticidad y tranquilidad.

Senderismo con final feliz

El municipio está dentro de la Red Natura 2000, es Lugar de Interés Comunitario y Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA): un enclave privilegiado para el senderismo y el disfrute de la fauna. Entre sus rutas destaca la de la Falla de Berzosa, un recorrido circular de unos cuatro kilómetros desde la plaza de Campillo.

Ruta de la Falla de Berzosa. / Ayuntamiento Berzosa de Lozoya

Una ruta con final feliz, ya que el pueblo goza de una rica gastronomía serrana en la que podrás disfrutar de cordero y cabrito asados, la deliciosa ternera de la Sierra de Guadarrama con Indicación Geográfica Protegida, embutidos artesanos y otros platos de cuchara. Así se completa una escapada perfecta de fin de semana.