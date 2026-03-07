Cortes de tráfico en Madrid por las manifestaciones del 8M: estas son las calles afectadas y las recomendaciones del ayuntamiento

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, la capital albergará en sus calles dos grandes manifestaciones este domingo. El feminismo volverá a marchar dividido por el centro de Madrid otro 8M, donde la fragmentación que comenzó en 2022 se mantendrá por quinto año consecutivo. Por una parte, Comisión 8M marchará bajo el lema 'Feministas antifascistas. Somos más. En todas partes' y, por otra, el Movimiento Feminista de Madrid caminará bajo el mantra 'Ni veladas, ni explotadas, ni prostituidas'.

Ahora, como sucede en cada evento multitudinario en la ciudad, Madrid experimentará problemas en su movilidad durante el sábado y el domingo. Los cortes de tráfico estarán a la orden del día, con grandes vías bloqueadas para permitir el paso de las marchas. Desde el ayuntamiento de la capital se recomienda la utilización del transporte público para evitar la circulación en vehículo privado por las zonas afectadas.

Calles afectadas por las manifestaciones del Día Internacional de la Mujer

Los cortes de tráfico están previstos para el sábado 7 y el domingo 8 de marzo. La circulación será más compleja en la capital desde las 11 hasta las 00:00 horas en la jornada del sábado y desde las 10:00 hasta las 18:30 en la del domingo. A continuación, las calles afectadas para ambos días.

Sábado 7 de marzo

De 11 a 14 horas (aproximadamente) se encuentran previstas incidencias y/o cortes de tráfico en la Plaza de Aluche y avenida de los Poblados .

. De 20:30 a 24 horas (aproximadamente) se encuentran previstas incidencias y/o cortes de tráfico en la Plaza de Antón Martín, Atocha, Carretas, Concepción Jerónima, Plaza Segovia Nueva, Toledo, Humilladero, Plaza de la Cebada y Plaza de los Carros .

. De 22:30 a 24 horas (aproximadamente) se encuentran previstas incidencias y/o cortes de tráfico en la Plaza de Oporto, General Ricardos y Glorieta del Marqués de Vadillo.

Domingo 8 de marzo

De 10:30 a 16 horas (aproximadamente) se encuentran previstas incidencias y/o cortes de tráfico en la Glorieta del Emperador Carlos V, Paseo del Prado, Alcalá, Sevilla y Puerta del Sol .

. De 10:30 a 14 horas (aproximadamente) se encuentran previstas incidencias y/o cortes de tráfico en la avenida de la Albufera, avenida de la Ciudad de Barcelona, Paseo de la Infanta Isabel y Plaza del Emperador Carlos V .

. De 10:45 a 14:30 horas (aproximadamente) se encuentran previstas incidencias y/o cortes de tráfico en la calle Alcalá, Plaza de Cibeles, Paseo del Prado y Carrera de San Jerónimo .

. De 11:30 a 15:30 horas (aproximadamente) se encuentran previstas incidencias y/o cortes de tráfico en la Plaza de Cibeles, Alcalá, Gran Vía y Plaza de España .

. De 17 a 18:15 horas (aproximadamente) se encuentran previstas incidencias y/o cortes de tráfico en el entorno de la Plaza de España, Gran Vía y Plaza de Callao.

Horario y recorrido de las manifestaciones

Las dos marchas tendrán lugar el 8 de marzo a las 12:00 horas. Por una parte, la manifestación organizada por la Comisión 8M arrancará en Atocha, pasando por el paseo del Prado, Cibeles, la calle de Alcalá y finalmente, el metro de Sevilla. Por otro lado, la marcha del Movimiento Feminista de Madrid saldrá a las calles a partir de las 12:00 horas, pero partirá desde Cibeles y atravesará la calle Alcalá, Gran Vía, Callao y, finalmente, Plaza de España.