Estas son las manifestaciones por el 8M en Madrid: horario, recorrido y qué defiende cada una

Un año más, el feminismo volverá a recorrer las calles de Madrid el 8 de marzo con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer. Así, el próximo domingo, se han convocado dos manifestaciones. Por una parte, Comisión 8M, bajo el lema 'Feministas antifascistas. Somos más. En todas partes' y, por la otra, el Movimiento Feminista de Madrid, con el mantra 'Ni veladas, ni explotadas, ni prostituidas'.

El feminismo volverá a marchar dividido por el centro de Madrid otro 8M, donde la fragmentación que comenzó en 2022 se mantendrá por quinto año consecutivo. Ambas marchas tendrán lugar el mismo domingo y este año se 'encontrarán' en un punto del trayecto.

Horario y recorrido de las manifestaciones por el 8M en Madrid

Las dos marchas tendrán lugar el 8 de marzo a las 12:00 horas. Por una parte, la manifestación organizada por la Comisión 8M arrancará en Atocha, pasando por el paseo del Prado, Cibeles, la calle de Alcalá y finalmente, el metro de Sevilla. Según su manifiesto en redes sociales, Comisión 8M aboga por "la unión, la diversidad, el orgullo y la justicia, frente a la persecución masiva de las personas inmigrantes, el colonialismo extractivista, la violencia machista o los discursos de odio".

La marcha del Movimiento Feminista de Madrid saldrá a las calles a partir de las 12:00 horas, pero partirá desde Cibeles y atravesará la calle Alcalá, Gran Vía, Callao y, finalmente, Plaza de España. Según su manifiesto, el objetivo es manifestarse frente a la "barbarie patriarcal de las guerras, genocidios y masacres contra la población".

Más de 34.000 personas en 2025

El pasado 8 de marzo se manifestaron en el Día Internacional de la Mujer unas 34.500 personas en las dos marchas convocadas en la capital. La Comisión 8M aglutinó a 25.000 personas, según la delegación del Gobierno (80.000 según las convocantes). En cuanto al Movimiento Feminista de Madrid, estas salieron por la tarde por las calles madrileñas en una marcha que sumó 9.500 participantes, según la Delegación del Gobierno (20.000 según las convocantes).

En 2022, primer año en que se dividió el movimiento feminista en Madrid, la Delegación del Gobierno cifró en 56.000 las personas que acudieron a ambas marchas, cifra muy alejada de las 34.500 de 2025. Ahora, lejos parece que está ya el día que el feminismo marchaba unido en la capital, en los años 2018 y 2019, donde se contabilizaron cerca de 300.000 mujeres manifestantes en Madrid.