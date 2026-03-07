La Comunidad de Madrid dotará de servicios digitales y equipos informáticos a 142 municipios de menos de 20.000 habitantes

La Comunidad de Madrid pondrá a disposición de 142 municipios con menos de 20.000 habitantes servicios digitales comunes y equipamiento informático con el objetivo de impulsar la administración electrónica en el conjunto del territorio. Así lo recoge la orden publicada esta semana en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) por la Consejería de Digitalización.

La iniciativa pretende garantizar que los ayuntamientos puedan cumplir con la normativa básica estatal sobre administración electrónica y asegurar el funcionamiento electrónico de los órganos colegiados municipales.

Según señala el Gobierno regional, esta medida busca reforzar “la seguridad, la eficiencia, la interoperabilidad y la calidad de los servicios públicos locales, así como el correcto funcionamiento electrónico de los órganos colegiados municipales”.

Desde la Comunidad de Madrid subrayan que muchos pequeños municipios no pueden cumplir por sí solos con estas obligaciones normativas, lo que podría comprometer el derecho de los ciudadanos a relacionarse electrónicamente con la administración y perpetuar la brecha digital en el territorio.

En este contexto, la orden señala la necesidad de avanzar hacia un modelo homogéneo y seguro de prestación de servicios digitales comunes, que incluya la renovación de equipamiento informático y la puesta a disposición de licencias de software, plataformas digitales y servicios tecnológicos gestionados de forma centralizada por la Comunidad de Madrid.

Según han informado desde la Consejería de Digitalización a Europa Press, el Plan de Digitalización para Entidades Locales de menos de 20.000 habitantes pretende ofrecer a los alcaldes herramientas, soluciones tecnológicas y acompañamiento para modernizar la gestión municipal y mejorar la atención a los ciudadanos.

Plataformas digitales y equipamiento municipal

Entre los servicios incluidos figura una Plataforma de Administración Digital, destinada a facilitar la gestión de trámites y servicios municipales. También se pondrá en marcha eÁgora, una plataforma de comunicación con los vecinos orientada a mejorar la accesibilidad y la interacción entre los ayuntamientos y la ciudadanía.

Además, los municipios recibirán equipamiento tecnológico municipal, que incluye ordenadores distribuidos en función de la población y de las solicitudes realizadas por cada entidad local.

Dentro del plan también se contempla la mejora tecnológica de los salones de pleno, que se dotarán con un kit de microfonía, una pantalla y un software de videoacta. Estos sistemas permitirán mejorar la calidad de audio y vídeo de las sesiones, reforzar la transparencia institucional y reducir las tareas taquigráficas.

Noticias relacionadas

El programa incluye igualmente la digitalización de archivos municipales, una medida que facilitará el acceso rápido a la documentación, reforzará la preservación de los archivos frente a daños físicos o pérdidas y contribuirá a reducir el uso de papel, promoviendo prácticas administrativas más sostenibles.