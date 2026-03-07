El callejero de Madrid: un repaso a las mujeres que dan nombre a las calles de la capital española

Diego de León, Lope de Vega o Bravo Murillo son algunas de las calles más reconocidas de Madrid. No es de extrañar que solo vengan a la cabeza generales, intelectuales y escritores en masculino, ya que tan solo una de cada cinco calles con género en Madrid, está dedicada a una mujer. En términos de números de los 2.674 nombres propios que forman el callejero de la ciudad, solo 726 corresponden a mujeres.

Además, este fenómeno no solo se queda en las calles, también en las estaciones del metro en la que solo siete de las 302 tienen nombre en femenino. Esto no es algo característico de Madrid, sino de todo el mundo. Y es que Madrid es una de las capitales con más nombres de mujeres a nivel global.

Ahora, en conmemoración del 8 de marzo, día Internacional de la Mujer, hacemos un repaso por algunas de las calles más célebres.

Concepción Arenal

Entre la Gran Vía y la encrucijada entre la calle de La Luna y la calle Desengaño, se encuentra un pequeño hueco dedicado a una mujer con historia y literatura, una pequeña calle dedicada a una gran escritora, periodista, poeta y pionera del feminismo español.

Concepción Arenal nunca se cansó de denunciar las condiciones y la falta de derechos de la mujer en el siglo XIX, una mujer que para poder estudiar en la Facultad de Derecho tuvo que disfrazarse de hombre. Fue todo un icono en la lucha por los derechos de la mujer y ahora su nombre se mantiene vivo en pleno corazón de la capital.

Imagen de la Calle Concepción Arenal. / Madrid

Clara Campoamor

En el distrito de Carabanchel se rinde homenaje a una mujer que no podía no estar en el callejero de Madrid. Ella fue madrileña, pero sobre todo política y abogada. Una luchadora infatigable en pro de la dignificación de la mujer, fue una de las primeras mujeres en licenciarse, colegiarse y poder ejercer en la abogacía en España.

No podría ser otra que Clara Campoamor, a la que las mujeres le debemos tanto por su lucha y su papel clave en la conquista del sufragio femenino en España en 1931. Así se mantiene vivo su legado como pionera del derecho y defensora de la figura de la mujer.

Clara Campoamor dando un discurso / Archivo

Beatriz de Galindo

Otra de las mujeres con historia y literatura en nuestro callejero es Beatriz de Galindo, escritora, gran erudita y conocedora del latín. Además, fue maestra de los hijos de Isabel la Católica. Quizá este nombre no te suena, pero sí el de 'La Latina' porque sí, de ahí viene el nombre del barrio y su calle parte de la calle de Segovia.

Calle Beatriz de Galindo. / Luis García

Manuela Malasaña

En el centro del ocio madrileño, entre la Glorieta de Bilbao y la calle de San Bernando, se encuentra el barrio de Malasaña en homenaje a otra de las mujeres que han marcado la historia actual. Eran tan solo una joven de 17 años cuando participó de forma heroica en el levantamiento de los madrileños contra las tropas francesas, el 2 de mayo de 1808.

Calle de Manuela Malasaña / Wikipedia

María Zambrano

En el Distrito de Hortaleza se encuentra la calle en honor a la destacada filósofa y ensayista española, María Zambrano, una de las voces femeninas intelectuales más influyentes del siglo XX. Una de esas mujeres visionarias, fuertes, inteligentes y principalmente libres.

María Zambrano, fotografiada en 1986. / ARCHIVO

Agustina de Aragón

Entre la calle Alcántara y Francisco Silvela, en el barrio de Salamanca está la calle en honor a Agustina de Aragón, un personaje legendario que se recuerda en una calle pequeña y modesta. Fue una mujer que luchó durante la Guerra de la Independencia en Zaragoza contra la invasión napoleónica. Fue retratada por Goya y rememorada por Lord Byron y su nombre verdadero era Agustina Raimunda María Saragossa.

Calle de Agustina de Aragón. / Arte en Madrid

Ángela de la Cruz

Parte de la Plaza de Cuzco y hace referencia a Ángela de la Cruz, una figura ligada a la religión, fue fundadora de la orden de las Hermanas de la Cruz y su labor fue esencial en la atención de pobres y enfermos. Además, es santa y fue canonizada por el papa Juan Pablo II en el año 2003.

Calle de Sor Angela de la Cruz. / Wikipedia

Carmen Martín Gaite

La escritora española Carmen Martín Gaite también debía tener su espacio en la capital. En el distrito de Villa de Vallecas se rinde homenaje a la destacada escritora y académica española cuyo reconocimiento recibió varios premios como el Premio Nadal y el Premio Nacional de Literatura.

La escritora salmantina Carmen Martín Gaite. / ANDREU DALMAU

Aretha Franklin

En el distrito de Hortaleza se esconde una calle en honor a la gran diva del soul. Su denominación fue acordada tras el fallecimiento de la cantante en el pasado año 2018, por su gran labor en la música y que además fue inaugurada un año después, en junio de 2019, un día especial, ya que una plaza del barrio recibía un nombre de mujer: Marisa Bravo, maestra, autora teatral, poeta y represaliada por el franquismo.

Calle de Aretha Franklin. / Archivo

Así se mantiene vivo el recuerdo de unas de las tantas mujeres que fueron abuelas, hermanas y madres que lucharon para que hoy sus hijas tengan facilidades y oportunidades que ellas no tuvieron. Nombres en femenino que no debemos olvidar, sino recordar cada día por todos los avances que estas mujeres consiguieron.