Bicimad cumple tres años con casi 33 millones de viajes y presencia en los 21 distritos de Madrid

El sistema público de bicicletas eléctricas de Madrid, Bicimad, cumple tres años desde la puesta en marcha de su renovación integral el 7 de marzo de 2023. Aquella transformación supuso una expansión histórica del servicio, que por primera vez llegó a los 21 distritos de la capital tras una profunda reforma tecnológica y logística.

El billete permitirá 90 minutos de viajes ilimitados (con un máximo de 30 minutos en bicimad) por sólo 1,80 € / Ayuntamiento de Madrid

La ampliación duplicó la infraestructura disponible: el número de bicicletas pasó de 2.964 a 7.500, mientras que las estaciones aumentaron de 264 a 611. Durante los primeros meses de implantación convivieron el sistema antiguo y el nuevo. En esa fase inicial, el nuevo bicimad comenzó a operar en 13 distritos con 60 estaciones y 700 bicicletas eléctricas. Menos de nueve meses después se completó la expansión a toda la ciudad, incorporando los distritos donde aún no estaba presente: Barajas, Hortaleza, San Blas-Canillejas, Vicálvaro, Villa de Vallecas y Villaverde.

Más de 32,7 millones de viajes

Desde su implantación, el servicio ha acumulado más de 32,7 millones de viajes, mientras que el número de usuarios registrados ha aumentado en 844.310 personas desde febrero de 2023.

Entre los usuarios predominan los hombres (55,24 %) frente a las mujeres (44,76 %). Por franjas de edad, los más numerosos son los de 20 a 29 años, que representan el 44,6 % del total.

El sistema también ha batido sucesivos récords de uso. En octubre de 2023 se superó por primera vez el millón de viajes en un mes, con 1.111.678 trayectos. El máximo histórico mensual se alcanzó en octubre de 2025, cuando se registraron 1.640.750 viajes.

En cuanto a cifras diarias, el récord se produjo el 8 de septiembre de 2025, con 66.605 desplazamientos, seguido del 9 de septiembre del mismo año, con 65.713 viajes. Ambos registros coincidieron con jornadas de gratuidad del servicio. Fuera de ese periodo, el mejor dato se alcanzó el 3 de octubre de 2025, con 61.707 trayectos.

Las estaciones más utilizadas

El uso del sistema también se refleja en la actividad de sus estaciones. Durante el último año, la más utilizada fue la estación nº39, situada en la plaza de la Cebada, con 108.787 desanclajes.

Le siguen la estación nº222 (Eugenio Caxes-Antonio López), con 85.303 desanclajes, y la estación nº53, en la plaza de Lavapiés, con 82.341 usos.

Transformación tecnológica del sistema

La renovación de bicimad incluyó una transformación tecnológica y logística para consolidarlo como un sistema de movilidad activa y sostenible. Las nuevas bicicletas eléctricas, fabricadas con aluminio reciclado, incorporan un diseño más ergonómico, manejable y robusto para mejorar la experiencia de los usuarios.

Las estaciones también fueron rediseñadas con materiales preparados para resistir vandalismo, corrosión, exposición a la intemperie y el paso del tiempo. El sistema cuenta además con una nueva imagen de marca, una web renovada y una aplicación móvil actualizada, desarrolladas con criterios de accesibilidad y usabilidad, según avanza el Ayuntamiento de Madrid a través de un comunicado.

Nuevas ampliaciones previstas en 2026

Actualmente bicimad dispone de 634 estaciones operativas y 7.782 bicicletas, y el Ayuntamiento de Madrid prevé nuevas ampliaciones durante 2026. Entre ellas destaca la extensión del sistema a Pozuelo de Alarcón, con el objetivo de facilitar la conexión ciclista entre municipios y reforzar el papel de la bicicleta en la movilidad metropolitana sostenible.

El proyecto de ampliación y transformación de bicimad se enmarca en la Estrategia de Sostenibilidad Ambiental Madrid 360 del Ayuntamiento de Madrid y contó con financiación europea procedente de los fondos Next Generation, gestionados a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.