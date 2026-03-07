Audrey Pascual, medalla de plata paraolímpica: "Estoy súper contenta, aunque con rabia"

La madrileña Audrey Pascual, que conquistó este sábado la medalla de plata en el descenso en categoría sentada de los Juegos Paralímpicos de Invierno de Milán Cortina 2026, aseguró estar "súper contenta" por la presea aunque no pudo contener la rabia al haberse quedado a solo 5 centésimas del oro.

Pascual, de 21 años, hizo efectivo su cartel de favorita para subir al podio en su debut paraolímpico y cubrió el descenso con un tiempo de 1:25.84, solo cinco centésimas por detrás de la alemana Anna-Lena Forster (1:25.79), oro y gran dominadora del circuito alpino internacional los últimos años.

"Me da mucha rabia. El tiempo se me ha caído en una parte que se llama Grande Curva. Pensaba que me iba a soportar más la nieve y he entrado con un poco de dudas así que ahí me he ido baja de línea, la siguiente me ha costado y he recuperado pero claro, el tiempo estaba perdido", explicó al terminar la prueba, en declaraciones facilitadas por el Comité Paralímpico Español (CPE).

"He terminado, estoy con rabia pero son mis primeros Juegos y es el primer año en esta disciplina. Sabía que podía hacerlo, la lucha ha estado entre la alemana y yo y me he quedado a nada. Obviamente estoy súper contenta", añadió.

La pista no ayudó a la madrileña: "La pista no aguanta demasiado bien, está un poco más blanda que otros días y a mí me ha jugado una mala pasada".

La abanderada española, primera baza de la delegación del país Milán Cortina 2026, cita en la que competirá en otras cuatro disciplinas de esquí, acabó con una sequía de 8 años sin medalla paralímpica en la nieve para el CPE.

Nada de nervios hasta el inicio de la competición: "Estaba bastante tranquila, se lo decía a mi psicóloga estos días. Al final llevamos trabajando y visualizando esto mucho tiempo ya. Los nervios han venido más tarde. Le he pedido a mi entrenador que me recuerde antes de empezar que a mí esto me gusta, que a veces se nos olvida".

"He sentido al terminar alivio, por una parte, por hacer el debut olímpico. Luego he visto el 0.05 en la pantalla y he dicho 'no me lo puedo creer'", insistió.

El objetivo sigue siendo el oro para ella: "Está ya cumplido un objetivo, pero como iba a por el oro esto me hace sacar más rabia de darlo todo en el supergigante, que sé que puedo hacerlo e ir a por el oro".

"Según he llegado a meta he visto a la Fundación También, que es mi familia, y me ha hecho mucha ilusión", finalizó.