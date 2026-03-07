El Atlético recibe a la Real Sociedad en la antesala de la final de Copa con Griezmann de protagonista

El pasado, el presente y también el futuro de Antoine Griezmann coinciden este sábado en el Metropolitano. El atacante del Atlético de Madrid se mide a la Real Sociedad en un duelo de LaLiga cargado de significado: el francés sopesa una posible aventura en Estados Unidos mientras ambos clubes volverán a encontrarse el 18 de abril en la final de la Copa del Rey.

El ‘7’ rojiblanco, titular habitual aunque candidato a entrar en las rotaciones previstas por Diego Pablo Simeone, vuelve a centrar buena parte de la atención. A punto de cumplir 35 años, mantiene un peso futbolístico indiscutible en el equipo, capaz de interpretar cada jugada y de marcar el ritmo ofensivo del Atlético.

Un líder vigente con el futuro en el aire

Griezmann atraviesa otro momento de protagonismo en el conjunto madrileño. Su rendimiento en la semifinal copera frente al FC Barcelona confirmó su importancia: fue titular en los dos encuentros y uno de los jugadores más determinantes en el pase del Atlético a la final.

Su trayectoria en el club respalda esa influencia. El delantero es el máximo goleador histórico de la entidad, con 210 tantos en 483 partidos, y sigue siendo una pieza clave en un equipo que encara semanas decisivas en varias competiciones. Sin embargo, su continuidad más allá de esta temporada no está asegurada.

Sobre la mesa aparece la propuesta del Orlando City SC, que pretende llevar al francés a la MLS con una oferta económicamente potente y el atractivo de competir en el deporte estadounidense. De momento, la decisión permanece abierta y genera expectación dentro del vestuario y en la afición rojiblanca. Ni Simeone ni compañeros como Koke Resurrección o Marcos Llorente tienen claro cuál será su próximo paso.

Un reencuentro especial antes de la final

El choque de este sábado también tiene una carga emocional evidente para el delantero. Enfrente estará la Real Sociedad, el club donde se formó y desde el que dio el salto definitivo al fútbol de élite antes de fichar por el Atlético en 2014. Con el equipo donostiarra disputó 202 partidos y anotó 53 goles.

Ambos conjuntos volverán a verse las caras en la final de la Copa del Rey en Sevilla, pero antes deben atender sus objetivos ligueros. El Atlético afronta la jornada desde la tercera posición con 51 puntos, igualado con el Villarreal CF y a cierta distancia del Real Madrid y del líder, el FC Barcelona.

El exigente calendario obliga además a gestionar minutos, con la mirada puesta en la Liga de Campeones y el próximo enfrentamiento ante el Tottenham. Por ello, Simeone podría introducir cambios en el once, con futbolistas como Alexander Sørloth, José María Giménez o Robin Le Normand ganando protagonismo.

La Real Sociedad aterriza en Madrid con buenas sensaciones tras asegurar su presencia en la final copera al eliminar al Athletic Club. El conjunto dirigido por Pellegrino Matarazzo quiere aprovechar ese impulso para acercarse a las plazas europeas.

Jugadores como Mikel Oyarzabal, Brais Méndez o Yangel Herrera apuntan a tener protagonismo, mientras que Álex Remiro regresará a la portería.

El Metropolitano será así escenario de un duelo que mezcla competición, emociones y expectativas. Y en el centro de todo vuelve a aparecer Griezmann, un futbolista que conecta la historia de dos clubes y cuyo próximo capítulo aún está por decidirse.