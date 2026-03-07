POLÍTICA
El Gobierno de Almeida acusa a Más Madrid y PSOE de "dividir" a la sociedad con sus críticas a la campaña del 8M
El delegado José Fernández defiende la campaña del Ayuntamiento y reprocha a Rita Maestre y Reyes Maroto convertir el Día Internacional de la Mujer en una "lucha partidista"
El delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad del Ayuntamiento de Madrid, José Fernández, ha acusado este sábado a la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, y a la portavoz socialista, Reyes Maroto, de “dividir” a la sociedad con sus críticas a la campaña institucional del Consistorio con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.
Fernández ha reprochado a ambas formaciones que hayan convertido esta jornada en una “lucha partidista” y ha defendido el enfoque de la iniciativa municipal.
“Que me digan dónde está mal la campaña, donde se dice que hay que hacer barrio y que hay que luchar entre hombres y mujeres por la igualdad de la sociedad. De verdad, el 8M no tiene que ser una lucha partidista, tiene que ser una lucha de la sociedad en su conjunto”, ha afirmado el delegado durante la inauguración de la exposición Mujeres de Tetuán en el Centro Cultural Eduardo Úrculo.
Críticas de Más Madrid a la campaña
La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ironizó el pasado miércoles sobre la campaña municipal en una publicación en la red social X.
Según señaló, a la iniciativa “sólo le falta un vídeo preguntándose para cuándo el día del hombre” y criticó que el enfoque del Consistorio “diluye a las mujeres y podría estar cualquier otro día”.
Ante estas declaraciones, Fernández ha defendido que “la igualdad debe ser una lucha de todas las mujeres y todos los hombres en conjunto” y ha acusado a lo que denomina “el discurso de la izquierda radical” de “intentar monopolizar” esta cuestión.
El PSOE habla de campaña "decepcionante"
Por su parte, la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, aseguró este viernes que se sentía “decepcionada y avergonzada” por una campaña que, en su opinión, “invisibiliza” la “lucha” de las mujeres.
Maroto sostuvo que persisten desigualdades en ámbitos como la “participación social, política o económica” y añadió que la sociedad madrileña “no quiere” carteles azules para conmemorar el Día Internacional de la Mujer.
Fernández respondió a estas críticas asegurando que el Gobierno municipal seguirá defendiendo su planteamiento.
“Frente a Rita Maestre, que nos llama hipócritas, y frente a Reyes Maroto, que dice que nos deberíamos avergonzar, nosotros no nos avergonzamos de nada. Al contrario, seguimos defendiendo que desde el Ayuntamiento de Madrid vamos a luchar por la igualdad real entre mujeres y hombres, y que se hace barrio entre mujeres y hombres, porque así construimos una sociedad mejor”, ha concluido.
