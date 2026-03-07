La actriz Charo López rinde homenaje a las grandes poetisas con un recital por el 8M en Majadahonda

La actriz Charo López se subirá este sábado al escenario del Teatro de la Casa de la Cultura Carmen Conde de Majadahonda para presentar el recital ‘Charo López: Poesía de Mujer’, un homenaje a las grandes poetisas de la historia organizado con motivo del Día Internacional de la Mujer, que se conmemora el 8 de marzo.

El espectáculo, recomendado para todos los públicos, contará con el acompañamiento musical del pianista Víctor Carbajo y la voz del barítono Luis Santana. La función comenzará a las 20:00 horas. El precio de las entradas es de 15 euros en la planta baja y 12 euros en la planta alta.

Exposición de María Uriarte en la Casa de la Cultura

Dentro de la programación cultural vinculada al 8M, la sala Ángeles Santos de la Casa de la Cultura acoge también la exposición ‘Calma’, de la artista María Uriarte.

Según ha recordado el Ayuntamiento en un comunicado, la muestra de pintura abstracta "invita a observar despacio, a través del color, la luz y la materia" en un "encuentro íntimo con la calma como estado emocional".

La exposición podrá visitarse hasta el 14 de marzo. El horario es de lunes a viernes, de 10:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas, y los sábados, de 10:00 a 13:30 horas y de 17:00 a 19:30 horas. El acceso es libre hasta completar aforo.

Teatro infantil para cerrar la programación

La programación cultural concluirá el 8 de marzo con la representación de la obra infantil ‘Mambrú volvió de la guerra’, a cargo de la compañía Factoría Teatro, dentro del XXX Festival Internacional de Artes Escénicas para todos los públicos de la Comunidad de Madrid.

El espectáculo tendrá lugar en el Teatro de la Casa de la Cultura a las 12:00 horas y está recomendado para niños a partir de 6 años. La función se realiza en colaboración con la Red de Teatros de la Comunidad de Madrid.

El precio de las entradas será de 5 euros para los niños y 7 euros para los adultos.