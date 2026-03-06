'Verne' aterriza en Teatralia: el espectáculo visual inspirado en Julio Verne que parece un viaje

Explorar la luna, llegar al interior de la Tierra, o bucear veinte mil leguas de viaje submarino... aunque todas ellas parecían aventuras de ciencia ficción cuando Julio Verne decidió tomarlas como inspiración para sus novelas, hoy, ya son una realidad. De un visionario a otro, con motivo del XXX Festival Internacional de Artes Escénicas para Todos los Públicos de la Comunidad de Madrid, y de la mano de la compañía Onírica Mecánica, el universo de Julio Verne llega a San Lorenzo de El Escorial bajo la dirección de Jesús Nieto.

Fundada en 2007, la compañía Onírica Mecánica pone el foco en la memoria reciente y en la relación del ser humano con la naturaleza y la tecnología / Onírica Mecánica

La función, un homenaje a la imaginación y su capacidad para transformar al ser humano, podrá verse este domingo, 8 de marzo, a las 12:30 horas en el Teatro Auditorio de San Lorenzo de El Escorial. Recomendada para niños a partir de 7 años, la producción teatral tendrá una duración aproximada de 50 minutos y estará acompañada por 40 voces del Coro de la Comunidad de Madrid.

Las entradas, que tendrán un precio de entre 9 y 7 euros en platea y entre 7 y 5 euros en anfiteatro podrán adquirirse a través de la página oficial de la Comunidad de Madrid y contarán con numerosos descuentos para familias numerosas, carné joven, o desempleados, entre otros.

Información práctica 🔗 Las entradas podrán adquirirse online por un precio entre 9 y 5 euros 📍Teatro Auditorio de San Lorenzo de El Escorial, Madrid 📅 El 8 de marzo a las 12:30 horas

Un laboratorio escénico inspirado en Julio Verne

"Verne" propone un viaje por el imaginario del autor francés a través de un lenguaje escénico muy particular. Sobre el escenario aparecen máquinas, objetos, mecanismos, luces y proyecciones que construyen una especie de taller de inventos en el que cada elemento forma parte del relato. Así, combinando artefactos mecánicos, la manipulación de objetos y los recursos escénicos, la compañía Onírica Mecánica es capaz de crear imágenes evocadoras, partiendo de los mundos imaginados por Verne.

La compañía Onírica Mecánica es capaz de crear imágenes evocadoras, partiendo de los mundos imaginados por Verne. / Onírica Mecánica

El espectáculo plantea así una exploración escénica del espíritu científico, aventurero y visionario del escritor, cuyos relatos anticiparon inventos y viajes que en su época parecían imposibles. "Él realmente no inventó nada, sino que especuló cómo sería el futuro, cómo cambiaría la vida, a partir de los inventos de la época, de lo que estaba sucediendo en ese momento de la historia. Nosotros intentamos hacer lo mismo, partiendo de la sociedad actual y de los últimos avances tecnológicos. Intentamos visualizar cómo podría ser la vida o, mejor dicho, cómo nos gustaría que fuera, en un futuro", explica su director Jesús Nieto.

Noticias relacionadas

El espectáculo plantea una exploración escénica del espíritu científico, aventurero y visionario del escritor, cuyos relatos anticiparon inventos y viajes que en su época parecían imposibles / Onírica Mecánica

Festival Teatralia 2026

La representación forma parte de Teatralia 2026, el festival organizado por la Comunidad de Madrid que cada año reúne compañías nacionales e internacionales dedicadas a las artes escénicas para público familiar. Del 6 al 29 de marzo, el festival invita a los madrileños a disfrutar del teatro a través de las diferentes obras programadas en la capital, pero también en distintos teatros de la región, entre ellos el Teatro Auditorio de San Lorenzo de El Escorial, que este fin de semana acoge esta propuesta escénica basada en el universo de Julio Verne.