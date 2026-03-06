El Monasterio de El Paular: un viaje por siglos de historia en el Valle del Lozoya

No hace falta comprar billetes de avión a sitios lejanos para disfrutar de un fin de semana de paz y tranquilidad. En la Comunidad de Madrid hay enclaves que son auténticos oasis de calma, nada masificados y cuyos rincones te sorprenderán.

Así, en el valle que se abre entre montañas junto a Rascafría se encuentra uno de los edificios históricos más impresionantes de la capital. El Monasterio de Santa María de El Paular fue fundado en el siglo XIV y durante siglos fue un importante centro religioso y cultural. Hoy sigue siendo uno de los lugares más visitados del Valle del Lozoya.

Monasterio de Santa María de El Paular / SITIOS DE ESPAÑA

Un monasterio entre montañas

El conjunto monástico destaca tanto por su historia como por su ubicación. Rodeado de bosques y montañas, el edificio parece integrado en el paisaje de la sierra. Entre sus espacios más conocidos se encuentran el claustro, la iglesia y diferentes dependencias que muestran la evolución del monasterio a lo largo de los siglos. El lugar mantiene, además, una atmósfera particular, marcada por la tranquilidad del valle y por el entorno natural que lo rodea.

Un plan imprescindible al visitar Rascafría

Visitar El Paular suele formar parte de cualquier escapada a Rascafría. Desde aquí también parten algunos de los paseos más conocidos del valle, como el que conduce al Puente del Perdón o al llamado Bosque Finlandés.

Bosque Finlandés, en Rascafría / @WELCOMETOELMUNDO

Por eso, el monasterio funciona a menudo como punto de partida para descubrir el entorno natural de la zona. Un lugar donde historia y paisaje se encuentran en uno de los rincones más bonitos de la Sierra de Guadarrama.

Noticias relacionadas

La capital no tiene nada que envidiarle a otras ciudades europeas en cuanto a patrimonio histórico se trata. Si quieres conocer más acerca de los pueblos que componen Madrid y, además, disfrutar de la tranquilidad que se respira en ellos, no dudes en empezar por el Valle del Lozoya, un rincón con encanto que te dejará sin palabras con construcciones como el Monasterio de Santa María de El Paular.