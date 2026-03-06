Tres planes para el fin de semana del 8-M en la Sierra Norte: una carrera medieval, cine con debate y un taller sobre mujeres escritoras

Este próximo fin de semana es el 8M, el Día Internacional de las Mujeres y en Madrid se celebran diferentes planes para conmemorar la lucha histórica de las mujeres. En este caso varios municipios de la Sierra Norte de Madrid llegan con propuestas muy distintas.

La agenda combina deporte popular, cine y actividades culturales que invitan a acercarse a algunos de los pueblos de la comarca. Entre las propuestas destacan una carrera popular en Buitrago del Lozoya y varias actividades culturales en La Cabrera, donde el Centro Comarcal de Humanidades programa cine y talleres durante estos días.

Tres planes diferentes que permiten pasar el fin de semana entre patrimonio histórico, cultura y ambiente de pueblo.

Correr junto a la muralla medieval de Buitrago del Lozoya

Uno de los planes más singulares del fin de semana tendrá lugar en Buitrago del Lozoya, donde se celebra una carrera popular que recorre el entorno del casco histórico, la VI Legua de la Mujer, una cita en la que se puede correr o caminar y que plantea un recorrido de 5,5 kilómetros.

El trayecto discurre junto a la muralla medieval que rodea completamente el municipio, uno de los conjuntos defensivos mejor conservados de la Comunidad de Madrid. El río Lozoya completa un paisaje que convierte la prueba en algo más que una cita deportiva.

La carrera suele reunir tanto a corredores habituales como a vecinos que se acercan a animar y a disfrutar del ambiente que se genera en el centro del pueblo.

Cine con presentación y debate en La Cabrera

El Centro Comarcal de Humanidades Sierra Norte, situado en La Cabrera, también forma parte de la agenda cultural del fin de semana con una proyección de cine acompañada de presentación y debate.

Este espacio cultural es uno de los principales centros culturales de la comarca y programa durante todo el año actividades como teatro, música, exposiciones y cine. Las sesiones con presentación permiten contextualizar la película y abrir después un pequeño coloquio con el público, algo que convierte la proyección en una experiencia más participativa.

En este caso este viernes 6 de marzo, se proyectará la película 'Recién Nacidas' y a las 19:00 horas comenzará la presentación y debate con Pablo Caldera, crítico del audiovisual. La entrada cuesta tan solo dos euros y está disponible en taquilla y el canal de venta.

Un taller literario dedicado a mujeres escritoras

También en La Cabrera, el mismo centro cultural organiza un taller monográfico dedicado a la literatura escrita por mujeres. Este tipo de talleres forman parte de la programación cultural habitual del centro, que busca acercar la literatura y el pensamiento a los vecinos de la Sierra Norte a través de encuentros participativos.

La actividad del día sábado 7 de marzo de las 11:00 a las 13:00 horas, propone un recorrido por obras y autoras que han marcado la literatura contemporánea, abordando su contexto y su influencia en la historia de la literatura escrita por mujeres para adultos de a partir 16 años.

Así la Sierra se une para conmemorar junto a sus ciudadanos la celebración del 8 de marzo con actividades a lo largo de todo el fin de semana, para todos los públicos: desde niños, deportistas, cinéfilos y aficionados a la literatura.