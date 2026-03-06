La 'playlist' de EPE: tres canciones que debes descubrir esta semana

A Blanca Vergara le falta recorrer bastante camino. Ahora bien, ya se intuye cierto brillo en las canciones que ha ido editando desde su debut en 2021. Hay una fragilidad tan bonita en ellas que, pese a acercarse a otras artistas del estilo, ojo, la vuelve especial. Habrá que ver hacia dónde se dirige en los próximos años, pero haga lo que haga no debería cambiar su particular forma de relatar la vida. Se necesitan otras miradas. Y ella tiene una.