EGBMiguel Ángel RodríguezCeferina CuestaOrtega SmithPiel de mariposaVito QuilesReina SofíaMejor colegioBaliza V16
Madrid espera lluvias y un descenso de temperaturas durante el fin de semana: esta es la predicción de cara a la manifestación del 8M

Los madrileños deberán tener a mano sus paraguas y abrigos, ya que la Aemet pronostica un fin de semana marcado por la inestabilidad meteorológica en la capital

Gente con paraguas y chubasqueros por las lluvias.

Gente con paraguas y chubasqueros por las lluvias. / Sandra Román / EPC

Irene Pérez Toribio

Irene Pérez Toribio

Madrid

Cuando ya estábamos a punto de desterrar los plumas y bufandas de nuestro armario, marzo y la borrasca Regina han llegado a la capital con la promesa de dar al traste con nuestras intenciones. Con un marcado descenso de las temperaturas y predicciones de tormenta, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) confirma que los madrileños aún deberán tener a mano sus paraguas, también de cara a la manifestación programada el domingo con motivo del Día Internacional de la Mujer.

Precipitaciones, tormentas y cielos nubosos

A lo largo de la jornada del sábado 7 de marzo, la capital puede esperar unos cielos nubosos marcados por tormentas y chubascos intermitentes. Con una cota de nieve en torno a los 1.500 metros, estas precipitaciones podrían llegar a caer en forma de nieve en el entorno de Guadarrama durante la madrugada.

Por otra parte, el domingo 8 de marzo, las calles de Madrid no solo se teñirán de morado, y es que los intervalos nubosos prometen pasar por agua la manifestación con motivo del Día Internacional de la Mujer. Por suerte, estas precipitaciones serán débiles y dispersas, siendo más probables por la tarde en la Sierra donde podrán caer en forma de nieve, con una cota en torno a los 1.400 y 1.600 metros de altitud.

Descenso de las temperaturas

A este clima adverso, se le suma una bajada generalizada de las temperaturas. El sábado, las temperaturas en la capital se mantendrán estables con máximas de 13 grados y mínimas de 9, aunque podrían producirse débiles heladas en zonas de cumbres. Mientras que, de cara al domingo, se da paso al descenso térmico con máximas de 12 grados y mínimas de 7 grados que continuarán cayendo a lo largo de la semana que viene.

¿Cuándo dejará de llover?

Tras una temporada marcada por borrascas y fuertes precipitaciones, la llegada del sol sembró una semilla de esperanza entre los madrileños. Tras sentir muy cerca la primavera y el buen tiempo, la vuelta a los cielos nubosos y las lluvias de la mano de la borrasca Regina, hace que muchas personas se pregunten cuando dejará finalmente de llover.

Aunque de forma menos precisa, la Aemet no tiene buenas noticias, y es que se espera que las precipitaciones y el descenso de temperaturas se mantenga al menos hasta el próximo miércoles 11 de marzo.

TEMAS

