El Real Madrid visita Balaídos en un partido clave para sus aspiraciones

El Celta de Vigo llega lanzado a su cita en Balaídos. El conjunto gallego afronta el choque con la confianza disparada después de encadenar cuatro victorias consecutivas, mientras que el Real Madrid aterriza en Vigo en una situación completamente opuesta: una plantilla plagada de bajas, hasta nueve ausencias, y una racha de resultados que ha encendido las alarmas. A comienzos de marzo, el equipo blanco se encuentra ante un momento decisivo de la temporada, con gran parte de sus objetivos en juego durante las próximas semanas.

El equipo dirigido por Álvaro Arbeloa afronta el partido con urgencias. Dos tropiezos consecutivos en LaLiga han complicado su posición en la clasificación. Primero cayó en El Sadar, en un encuentro que le costó perder un liderato que había recuperado de forma momentánea. Después, el Getafe sorprendió en el Santiago Bernabéu en un partido marcado por la falta de ideas del conjunto madridista. Como consecuencia, el Barcelona se ha escapado a cuatro puntos y el margen de error prácticamente se ha evaporado.

Un Real Madrid condicionado por las bajas

La situación se complica aún más por la larga lista de ausencias. Arbeloa ha tenido que preparar el encuentro condicionado por numerosas bajas que limitan sus opciones. En plena fase decisiva del curso, el Real Madrid encara dos semanas cruciales en las que se jugará buena parte de la temporada.

El duelo ante el Celta resulta fundamental para seguir vivo en la pelea por el campeonato doméstico. Además, el equipo blanco tiene en el horizonte el enfrentamiento europeo contra el Manchester City, un nuevo desafío en la Liga de Campeones que aumenta la presión sobre el club. El temor a cerrar el año sin títulos empieza a rondar en el entorno madridista, por lo que el técnico busca un punto de inflexión en Vigo.

Para ello, Arbeloa confía en recuperar a algunos efectivos a última hora. El central Raúl Asencio podría llegar a tiempo para reforzar una defensa muy castigada, mientras que Eduardo Camavinga sigue pendiente de evolución tras sufrir una infección bucal que mantiene su participación en duda.

Las bajas confirmadas son numerosas: los lesionados Éder Militao, Dani Ceballos, Jude Bellingham, Rodrygo y Kylian Mbappé, además de los sancionados Dean Huijsen, Álvaro Carreras y Franco Mastantuono. Con tantos contratiempos, el entrenador deberá buscar alternativas ofensivas que vayan más allá de la dependencia de Vinícius, algo que quedó en evidencia en la reciente derrota frente al Getafe.

Entre las opciones que maneja el técnico está dar mayor protagonismo a Brahim Díaz, un jugador al que el propio Arbeloa ha reconocido no haber utilizado todo lo que debería. En defensa, Asencio podría volver a forzar para acompañar a la zaga ante la ausencia de Huijsen, mientras que Fran García aparece como el sustituto natural de Carreras en el lateral.

En el centro del campo también hay incógnitas. Todo dependerá del estado físico de Camavinga. Si el francés no está en condiciones de ser titular, Arbeloa deberá decidir entre mantener al joven canterano Thiago Pitarch, que debutó como titular ante el Getafe, o modificar el esquema dando entrada a Brahim.

Un Celta en plena dinámica positiva

Enfrente estará un Celta que vive su mejor momento de la temporada. El equipo dirigido por Claudio Giráldez ha encontrado solidez defensiva y llega tras ganar sus últimos cuatro compromisos oficiales: dos en Liga, ante Mallorca y Girona, y los dos de la eliminatoria europea frente al PAOK.

Además, el técnico celeste recupera a tres piezas importantes para el duelo: los defensas Carl Starfelt y Marcos Alonso, que descansaron en la última jornada por molestias musculares, y el delantero Borja Iglesias, que vuelve tras cumplir sanción por acumulación de tarjetas.

Como es habitual en Giráldez, el once inicial no está completamente definido. Aunque en las últimas semanas ha mantenido una base más estable, todavía quedan dudas en varias posiciones. En el centro del campo, la llegada del uruguayo Matías Vecino ha ampliado las opciones del técnico en la zona de creación, donde el canterano Miguel Román sigue destacando por su rendimiento.

Ambos compiten con Ilaix Moriba por dos plazas en la medular, mientras que Hugo Sotelo ha perdido protagonismo en los planes del entrenador.

Otra de las incógnitas aparece en la parcela ofensiva. Fer López y Borja Iglesias parten como titulares casi seguros, lo que podría dejar a Iago Aspas esperando su oportunidad desde el banquillo. En la banda izquierda, el sueco Williot Swedberg parece tener ventaja tras su gran actuación en el Santiago Bernabéu, donde firmó un doblete, aunque Hugo Álvarez y Ferran Jutglà también aspiran a un hueco en el once.

Con realidades opuestas pero la misma necesidad de sumar, Celta y Real Madrid protagonizarán en Balaídos un enfrentamiento cargado de tensión y con mucho en juego para ambos conjuntos