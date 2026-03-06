Un Real Madrid entre algodones consigue una victoria de mérito en Vigo para seguir en la pelea por LaLiga

Pocos argumentos a los que agarrarse tenía el Real Madrid en su visita a Balaídos para pensar en obtener un resultado positivo. Una convocatoria de mínimos, marcada por la interminable lesión de Kylian Mbappé, el recién llegado a la enfermería Rodrygo o las constantes ausencias defensivas, comprometían, y mucho, al cuadro de Arbeloa, que respiró profundamente con el pitido final, consciente de que su equipo seguirá enganchado a la pelea por LaLiga, al menos, una jornada más.

Tchouaméni le coge el gusto a marcar

Decidió Arbeloa prescindir en el inicio de Gonzalo, poco participativo y muy maniatado por la defensa del Getafe en la última derrota de los blancos. Formó una doble punta compuesta de Vinicius y Brahim, ambos abiertos a los costados para hacer sembrar la duda en la defensa celeste. Regresó Pitarch a la titularidad, después de que el Bernabéu pitara el cambio del canterano el pasado lunes. El canterano fue el principal activo de los blancos en la presión, siempre el encargado de incomodar a la medular celeste en la salida de balón. Puro nervio en un Real Madrid excesivamente indolente.

La primera gran ocasión del partido cayó en las botas de Borja Iglesias. Un Trent especialmente permisivo permitió al delantero gallego poner en apuros a la zaga madridista cuando tan solo se habían disputado cinco minutos de partido sobre el césped de Balaídos. Se encontraba cómodo el Real Madrid de Arbeloa sin la pelota. Una práctica más que habitual desde la llegada del técnico salmantino al banquillo. Respondió Vinicius, prácticamente en su única intervención de la primera mitad, a la ocasión de Iglesias. El brasileño atacó la espalda de Starfelt y se plantó mano a mano ante Radu. Solo el poste y una magnifica acción defensiva impidieron que el primer tanto subiera al marcador.

El Madrid disfrutó de sus mejores minutos en la primera mitad. Minutos después, fue Tchouaméni el encargado de avisar con un disparo cruzado que acabó en córner. En esa misma acción, una jugada ensayada de los blancos aclaró la frontal para que el centrocampista francés recibiera en una posición idéntica. Esta vez con el interior, el ‘14’ madridista no perdonó y marcó el primer tanto del equipo de Arbeloa. Lo inició Güler, por medio de un saque apresurado, y Trent encontró a Tchouaméni en posición de disparo.

Reaccionó el conjunto de Giráldez por medio de Borja Iglesias, el más activo de los celestes en todo el partido. Salvó Courtois el mano a mano ante el delantero español, que bien podría partir en fuera de juego. En la siguiente acción, consiguió el empate el Celta de Vigo. Trent mostró la mayor de sus carencias, perdiendo la espalda de Swedberg y permitiendo el centro del atacante sueco. Iglesias atacó el primer palo del área y con un disparo raso batió a Courtois por bajo. En cuestión de minutos, Arnold mostró sus dos caras como futbolista. La primera de ellas, trascendente en el ataque asistiendo a Vinicius y Tchouaméni, pero quedando expuesto en la parcela defensiva sin las ayudas de Valverde.

Ya con el empate en el luminoso, el equipo de Giráldez, consciente de los problemas de los blancos en salida de pelota, se replegó y cedió toda la iniciativa al equipo de Arbeloa. Reclamaba calma el técnico blanco desde la banda, cuando, paradójicamente, el juego de su equipo circulaba con menos revoluciones que nunca. En un intento de transición, Williot tuvo la última gran ocasión de la primera mitad. Encontró el equipo celeste al mediapunta en el pasillo interior, como ya hiciera Borja en el primer tanto, para exigir a Courtois la mejor de sus versiones y evitar que el conjunto local se marchara con ventaja a vestuarios.

Gol agónico de Valverde

Se aferró el Madrid a un magnánimo Tchouaméni. El francés ha sufrido un periodo de reconversión en los últimos meses. Ya fue el mejor en los últimos dos encuentros de competición europea de los blancos y el paso adelante del pivote francés resulta ser una de las pocas notas positivas del Madrid desde el arranque de temporada. Ni el cambio en los banquillos ha frenado el ascenso del ex del Mónaco.

Buscó agitar Arbeloa la soporífera circulación de los suyos. El salmantino miró al banquillo y, con este Real Madrid en situación de emergencia, dio entrada a César Palacios. El canterano es otro de los que se ha abonado en las últimas fechas a completar la convocatoria del conjunto blanco. Tan solo contaba con 12 futbolistas de campo de la primera plantilla en su visita a Vigo y la participación de los castillistas se convirtió en obligación más que en recurso. De todo menos un recurso, más bien lo contrario, fue el partido de Vinicius. El brasileño estuvo desaparecido, poco participativo. Se echó en falta su desborde, en un encuentro marcado por la poca presencia ofensiva de los blancos. Para remediarlo, dio entrada Arbeloa a Gonzalo. El delantero español ingresó en el campo por Brahim, que desperdició la enésima oportunidad.

La incertidumbre se apoderó de Balaídos cuando Díaz de Mera se echó la mano al pinganillo que le comunica con la sala VOR. El colegiado recibió la llamada del videoarbitraje para revisar un posible penalti en el área del Celta. Fue Jutglá el que tocó la pelota con la mano, pero un ligero empujón previo de Palacios sobre Moriba condicionó al colegiado en su decisión. Se salvó el Real Madrid en los compases finales por medio del disparo al palo de Iago Aspas. Con más ímpetu que fútbol, el conjunto blanco buscó el tanto que lo mantuviera en la pelea por LaLiga. Lo encontró en Valverde, por medio de un disparo desviado por el defensor celeste. Una victoria necesaria, en la semana más dura de la etapa Arbeloa, que permite a los blancos trasladar la presión al Barça.