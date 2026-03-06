Pasear por dentro de una muralla medieval es posible (y pasa en Buitrago del Lozoya)

En la Comunidad de Madrid hay un lugar poco conocido donde todavía se puede caminar por el interior de una muralla medieval. Se encuentra en Buitrago del Lozoya, uno de los pueblos más bonitos de la región. En este municipio, las murallas rodean por completo el centro histórico y permiten disfrutar de un recorrido que combina patrimonio, arquitectura y unas vistas naturales muy especiales.

Una muralla que abraza el pueblo

La muralla de Buitrago, de origen musulmán, se construyó entre los siglos XI y XV y hoy sigue siendo uno de los conjuntos defensivos medievales mejor conservados de la región. Tanto es así que fue declarado Monumento Nacional en 1931.

Su recorrido permite caminar junto a torres, lienzos de piedra y tramos que miran directamente al río Lozoya. Desde algunos puntos se obtienen vistas preciosas del valle y del propio casco histórico. El paseo es sencillo y se puede realizar tranquilamente, lo que lo convierte en un plan perfecto para una escapada de fin de semana.

Historia y paisaje en un mismo recorrido

Uno de los aspectos más llamativos de la muralla es su relación con el paisaje. El río Lozoya funciona como defensa natural en varios tramos, creando una imagen muy característica del pueblo.

Mientras se camina por el recorrido, aparecen torres defensivas, puertas históricas y miradores improvisados desde los que contemplar el entorno.

Aunque se trata de una visita rápida, permite comprender por qué Buitrago del Lozoya es uno de los lugares imprescindibles para descubrir la belleza que esconde la Sierra Norte de Madrid.