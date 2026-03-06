TURISMO
Pasear por dentro de una muralla medieval es posible (y pasa en Buitrago del Lozoya)
El único recinto amurallado completo de la Comunidad de Madrid se puede recorrer a pie en una visita que rodea todo el pueblo
En la Comunidad de Madrid hay un lugar poco conocido donde todavía se puede caminar por el interior de una muralla medieval. Se encuentra en Buitrago del Lozoya, uno de los pueblos más bonitos de la región. En este municipio, las murallas rodean por completo el centro histórico y permiten disfrutar de un recorrido que combina patrimonio, arquitectura y unas vistas naturales muy especiales.
Una muralla que abraza el pueblo
La muralla de Buitrago, de origen musulmán, se construyó entre los siglos XI y XV y hoy sigue siendo uno de los conjuntos defensivos medievales mejor conservados de la región. Tanto es así que fue declarado Monumento Nacional en 1931.
Su recorrido permite caminar junto a torres, lienzos de piedra y tramos que miran directamente al río Lozoya. Desde algunos puntos se obtienen vistas preciosas del valle y del propio casco histórico. El paseo es sencillo y se puede realizar tranquilamente, lo que lo convierte en un plan perfecto para una escapada de fin de semana.
Historia y paisaje en un mismo recorrido
Uno de los aspectos más llamativos de la muralla es su relación con el paisaje. El río Lozoya funciona como defensa natural en varios tramos, creando una imagen muy característica del pueblo.
Mientras se camina por el recorrido, aparecen torres defensivas, puertas históricas y miradores improvisados desde los que contemplar el entorno.
Aunque se trata de una visita rápida, permite comprender por qué Buitrago del Lozoya es uno de los lugares imprescindibles para descubrir la belleza que esconde la Sierra Norte de Madrid.
- La Agencia de Protección de Datos archiva la denuncia contra Miguel Ángel Rodríguez por las filtraciones de datos de periodistas
- Así es el mejor colegio de España: está en Madrid y combina excelencia académica e innovación
- Madrid destaca en educación: tres colegios de la capital, entre los cinco mejores del país en 2026
- Anunciado el plazo de preinscripción del Programa de Viajes de Ocio y Tiempo Libre para Mayores 2026 en Alcalá
- La casa de Sonsoles Ónega en Pozuelo: con vistas a la montaña y una biblioteca heredada de su padre Fernando
- El piso de Karmele Marchante en Vallecas: un refugio de 40 metros cuadrados con personalidad y estilo propio
- La nieve regresa a la Comunidad de Madrid: zonas altas de la sierra acumularán hasta 40 centímetros
- Abierta la convocatoria de becas de la Fundación Romanillos: cómo solicitar las ayudas para el curso 2026-2027