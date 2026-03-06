Ortega Smith seguirá siendo, de momento, portavoz municipal de Vox en Madrid

La expulsión de Javier Ortega Smith de Vox es definitiva, para no definitoria. Al menos, de momento. Pese a quedar fuera del partido y de la militancia, Ortega se mantiene todavía como portavoz de el grupo municipal en el Ayuntamiento de Madrid. Y es que, según informan desde la formación, los estatutos internos todavía le permiten presentar dos recursos más a la decisión disciplinaria de la dirección nacional.

Hasta que no culmine el procedimiento interno no se producirá el relevo de la portavocía a manos de Arantxa Cabello, la edil designada por Vox para asumir el mando en la capital. Además, existe la posibilidad de que Ortega Smith recurra a la justicia ordinaria, como ya anunció que haría si fuera necesario para "defender mi honorabilidad". Queda también pendiente de resolver la situación de otros dos ediles, Carla Toscano e Ignacio Ansaldo, a los que el partido ha expedientado también por mantenerse leales al líder cesado.

Preguntado al respecto esta mañana, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha evitado entrar en el fondo del asunto, enmarcando la expulsión en un “procedimiento interno”de Vox a la espera de que sea comunicada formalmente al Ayuntamiento. En declaraciones a los medios, el regidor ha explicado que la eventual reorganización del grupo municipal dependerá ahora de la Presidencia del Pleno y del criterio de la Secretaría General.

“Será la Presidencia del Pleno la que, con el informe que le proporciona la Secretaría General, dictará una resolución al respecto”, ha trasladado Almeida. En este sentido, ha apuntado, el Consistorio viene trabajando con antelación para contemplar todos los escenarios posibles, especialmente el de un posible pase de Ortega Smith a la condición de concejal no adscrito. De darse el caso, habría "un reparto nuevo desde el punto de vista de la subvención a los grupos municipales, de los medios materiales, de la asignación de iniciativas en el Pleno”, ha señalado el alcalde, consciente de la necesidad de evitar “detrimento de los derechos” y también “una cierta confusión” sobre el funcionamiento de comisiones y Pleno.

Con todo, Almeida ha querido dejar claro que no pretende anticipar el desenlace administrativo. “Esto no supone que yo prejuzgue la decisión. La decisión le corresponde al presidente del Pleno con el asesoramiento y la asistencia del secretario del Pleno”, ha zanjado. En la misma línea, la vicealcaldesa, Inma Sanz, ha declarado que, por el momento, "no ha cambiado nada la situación" del grupo municipal, hasta que "no haya una resolución definitiva" a los recursos presentados, la cual parece que "todavía durará algunas semanas más".

Para la oposición tampoco supone ninguna gran revolución en el seno de Cibeles. Según la portavoz socialista, Reyes Maroto, se trata de una expulsión "anunciada" que va a producir cambios "mínimos" en el hemiciclo, toda vez que, con la mayoría absoluta de la que goza el PP, "Vox no es necesario" para gobernar. Queda por ver ahora "cómo se reconfigura" el grupo municipal tras la salida de Ortega Smith.

Un Ortega que, para Rita Maestre, la portavoz de Más Madrid, está "probando la medicina de lo que su partido quería hacerle a los españoles". En opinión la líder de la oposición, "un partido que quiere acabar con la democracia en España, difícilmente va a practicar la democracia interna"; de la misma forma que "un líder que aspira a tener todo el poder en España, aspira a tenerlo también dentro de su propio partido".