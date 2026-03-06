ARTE CONTEMPORÁNEO
El Museo Reina Sofía adquiere obras de Oriol Vilanova y La Ribot con una inversión de 402.760 euros en ARCO 2026
El IVAM lidera las adquisiciones en ARCO Madrid 2026 con 555.000 euros, priorizando la presencia femenina y adquiriendo obras de artistas como Eva Lootz e Inma Femenía.
La feria ARCO Madrid 2026 cierra sus jornadas institucionales con una noticia sumamente positiva para el mercado del arte contemporáneo: una inversión pública robusta y estratégica. El IVAM (Institut Valencià d’Art Modern) y el Museo Reina Sofía se han alzado como los grandes dinamizadores de esta edición, destinando cerca de un millón de euros entre ambas instituciones para enriquecer sus fondos permanentes y garantizar la conservación del patrimonio actual.
El IVAM: liderazgo y apuesta por las mujeres artistas
Con un presupuesto de 555.000 euros, el IVAM ha encabezado las adquisiciones este año, consolidándose como la institución con mayor capacidad de compra en la feria. Su estrategia ha sido clara: reforzar la presencia femenina y apoyar con decisión el tejido artístico local. Entre las cifras clave destacan 30 piezas de 23 artistas diferentes, donde la perspectiva de género es la gran protagonista: 19 de las firmas adquiridas corresponden a mujeres.
En el listado de nuevas incorporaciones figuran referentes históricos como Eva Lootz, Patricia Gadea e Isabel Villar, cuyas obras dialogarán con las de creadores valencianos de la talla de Inma Femenía y Alex Francés. Esta inversión no solo amplía la colección valenciana, sino que reafirma su compromiso con el arte de acción y la diversidad matérica.
El Museo Reina Sofía: Memoria y vanguardia española
Por su parte, el Ministerio de Cultura ha destinado 402.760 euros para las colecciones del Museo Reina Sofía, adquiriendo un total de 17 obras. Lo más relevante de esta operación es que el 64% de los artistas seleccionados son mujeres, un paso firme para equilibrar una colección nacional donde, históricamente, estas solo representaban el 15%.
Entre las adquisiciones estrella destaca Oriol Vilanova, cuya monumental instalación Mudos, compuesta por más de 2.100 postales de monumentos, analiza el poder en el espacio público justo antes de su participación en la Bienal de Venecia.
También se incorpora la serie fotográfica de La Ribot y la obra de la veterana fotógrafa suiza-brasileña Claudia Andujar, quien a sus 94 años entra oficialmente en la colección con su impactante ensayo visual A Sònia. Manuel Segade, director del museo, ha subrayado que estas compras buscan cubrir aspectos inéditos y complementar líneas de investigación como el arte textil y relacional.
Compras institucionales en Madrid y Andalucía
Otras administraciones también han aprovechado la cita madrileña para fortalecer sus centros de arte contemporáneo. La Comunidad de Madrid ha sumado a los artistas Los Bravú, Federico Miró y LUCE para el Museo CA2M de Móstoles, centrando su interés en la pintura y la intervención urbana. Por su parte, el Ayuntamiento de Madrid, con una inversión de 71.100 euros, ha adquirido piezas clave de Daniel Canogar y Elena Blasco para el Museo de Arte Contemporáneo (MAC) de la capital.
Asimismo, la Junta de Andalucía ha protagonizado un importante salto cualitativo al incrementar un 45% su presupuesto, alcanzando los 145.134 euros. Esta cifra ha permitido la compra de 11 piezas de artistas como Victoria Gil y Julia Santa Olalla, que se incorporarán de inmediato a los fondos públicos del CAAC en Sevilla y el C3A en Córdoba.
El sector privado
No solo el sector público ha movido el mercado; las fundaciones privadas han mantenido el pulso de la feria con adquisiciones de gran valor histórico. La Fundación María Cristina Masaveu Peterson adquirió 14 obras, incluyendo piezas de Eduardo Chillida y Susana Solano. La Fundación Sorigué destacó por un proceso participativo donde sus propios trabajadores ayudaron a elegir obras de Lucía C. Pino, mientras que la Fundación ARCO sumó 7 piezas internacionales gracias a la recaudación de su tradicional cena benéfica.
En palabras de Jordi Martí, secretario de Estado de Cultura, ARCO 2026 se consolida como un espacio de "resistencia crítica". La feria no solo ha servido como termómetro económico, sino como un motor de visibilidad para las artistas que están definiendo el canon del siglo XXI.
