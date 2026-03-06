El Museo de Cantería de El Berrueco: el oficio que esculpió media sierra, explicado por dentro

En la plaza de la Picota de El Berrueco, donde el granito define cada esquina, este centro de interpretación rinde homenaje a los artesanos que durante el siglo XX extrajeron la piedra para levantar media comarca. Antes de la llegada de la maquinaria moderna, los bloques que hoy forman iglesias y puentes de la Sierra Norte se trabajaban a golpe de maza y puntero.

El museo, situado en la Sierra Norte de la Comunidad de Madrid, permite entender ese proceso manual que dio forma al paisaje arquitectónico local.

Se trata de un espacio de dimensiones reducidas, pero de gran valor documental para comprender la extracción de piedra en esta vertiente del Atazar. Las herramientas, las técnicas de talla y las piezas expuestas ayudan a imaginar el esfuerzo físico tras cada sillar utilizado en las construcciones históricas.

El museo también sirve para poner en contexto el propio entorno del municipio, donde todavía pueden identificarse frentes de cantera y zonas de corte.

El oficio que levantó pueblos enteros

La cantería fue durante décadas la espina dorsal económica de El Berrueco. El museo muestra herramientas específicas y técnicas de transformación del material. Además, permite interpretar el paisaje que rodea al pueblo, donde aún son visibles las huellas de antiguas explotaciones.

Una visita cultural diferente en la Sierra Norte

La exhibición se puede recorrer en una duración de 30 minutos y ofrece una perspectiva única sobre la historia industrial de la zona. Para quienes visitan el municipio, la estancia se puede completar con la Senda del Genaro, que bordea el embalse. Es una oportunidad para descubrir la ingeniería tradicional escondida detrás de los muros de piedra que sostienen la sierra.