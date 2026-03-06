Multas de hasta 200 euros por llevar la baliza V16, pero no tener no tener esta señal en tu vehículo: la V19, otro elemento imprescindible para los conductores madrileños

Incluso antes de la entrada obligatoria el 1 de enero de 2026 de la baliza V16, este dispositivo ha estado rodeado de polémicas. Lo cierto es que no es el único dispositivo obligatorio que los conductores no deben olvidar. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska ha afirmado que no se impondrán "muchas más" sanciones por no usar la V16 que por los triángulos de emergencia.

Multas por la baliza V16

Así lo ha expresado en su comparecencia en la Comisión de Interior del Congreso, en la que ha señalado no contar con el "número de sanciones" impuestas con la entrada en vigor de la obligatoriedad de la baliza, pero ha asegurado que en 2025 "se pusieron cinco millones de sanciones" y, "de ellas, por los triángulos, fueron 400, es decir, el 0,0008% aproximadamente".

En caso de avería, hace unos meses lo normal habría sido ponerse el chaleco reflectante y salir para colocar los triángulos de señalización. Ahora, simplemente hay que colocar este elemento, la baliza V16, en el punto más alto posible. Eso sí, siempre guardada en un lugar accesible como la guantera o el lateral del vehículo para que el conductor pueda acceder a ella rápidamente. Con este gesto ya te libras de una sanción de 80 euros, siempre que esté homologada.

Sin olvidar la V19

Hay otra 'V' igual de imprescindible y de la que no se habla tanto: se trata de la V19 y la Guardia Civil te puede multar también por no tener este elemento. Estas siglas corresponden a la denominación técnica del distintivo adhesivo obligatorio en España que confirma que el vehículo ha superado la Inspección Técnica de Vehículos (ITV).

Y es que ojo con los plazos de la ITV: tanto llevarla caducada como haber recibido un dictamen negativo tras la inspección supone una multa considerable. Por tanto, para evitar sanciones se recomienda estar atento a los plazos de cumplimiento.

Cuando pasas la ITV te dan una pegatina de color llamativo que debes colocar en la parte superior derecha del parabrisas. Si no lo hiciste, te corresponde una multa de 80 a 100 euros. Una sanción que puede ascender incluso hasta los 200 euros en caso de no tener la ITV.