Metro de Madrid prohíbe las 'conductas molestas': se acabó hablar en alto por teléfono o reproducir vídeos en el altavoz

Subes al vagón después de un día largo, buscas unos minutos de calma y, de repente, suena un vídeo a todo volumen, una nota de voz interminable o una llamada en altavoz. La escena se repite cada día en el Metro de Madrid y ha terminado por convertirse en una de las conductas que más irritan a los viajeros habituales.

Lo que hace no tanto parecía una simple falta de educación se ha transformado en una queja constante entre los usuarios. Cada vez son más los pasajeros que reclaman una regla clara: en el metro, la música, los audios y los vídeos deben escucharse solo con auriculares. Nada de altavoces en un espacio cerrado y compartido.

Metro de Madrid lleva tiempo reforzando precisamente esa idea a través de sus campañas de convivencia. En pantallas y mensajes informativos recuerda que hay gestos básicos que hacen más fácil el trayecto para todos: hablar por teléfono en voz baja, no reproducir contenido con sonido sin cascos, dejar salir antes de entrar y no bloquear puertas ni barras de sujeción.

Qué dice Metro de Madrid sobre escuchar música sin auriculares

Aunque el reglamento de viajeros no menciona de forma literal los audios de WhatsApp, los vídeos de redes sociales o la música sin cascos, sí recoge de forma general la prohibición de comportamientos que resulten molestos para otros pasajeros. Ese criterio no solo afecta a quienes reproducen contenido en su teléfono sin auriculares. También sirve como base para actuar frente a otras situaciones que alteran la convivencia, como las actuaciones musicales no autorizadas dentro de los vagones.

Sin multas, por ahora

Por el momento, Metro de Madrid no ha puesto el foco en sancionar de forma específica a quien escucha contenido sin auriculares. La estrategia pasa más por insistir en el civismo y en la responsabilidad individual de cada viajero. El mensaje, en todo caso, es cada vez más directo: si quieres escuchar música, ver un vídeo o reproducir un audio, hazlo con auriculares y a un volumen razonable.

Noticias relacionadas

Otras normas de convivencia que Metro también recuerda

Dentro de esa misma línea, la compañía insiste además en otros hábitos que ayudan a mejorar el viaje diario. Entre ellos, hablar en un tono moderado, no ocupar en exceso las barras y llevar mochilas o bultos en los pies o por delante del cuerpo, especialmente cuando el vagón va lleno. Son detalles pequeños, pero muy visibles para quienes usan el transporte público cada día y, en muchos casos, marcan la diferencia entre un trayecto soportable y otro más incómodo.