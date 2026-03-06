Un mercadillo efímero, obras que reivindican el talento femenino o el Prado de Noche: estos son los cinco planes que no te puedes perder este fin de semana en Madrid

A pesar de que este fin de semana el tiempo en la capital pronostica una vuelta a los abrigos y los paraguas, Madrid planta cara al mal tiempo y ofrece a todos los inquietos una gran variedad de planes de interior. Además, obras como la adaptada por Inés Collado y Cristina Marín-Miro en el Teatro Español o el 'Festival Ellas Crean 2026' en Ifema aportan la perspectiva femenina en estos días donde la capital se teñirá de color morado con motivo del Día Internacional de la Mujer.

Mercadillo efímero en el Retiro

"Ven con tiempo. Ven con curiosidad. Aquí no se compra por impulso... se elige con el corazón", así invita La Moraleja Home Market a descubrir su próximo proyecto de venta, una vivienda situada en la calle de Alberto Bosch, 9, en el barrio del Retiro. Desde su salón a su vestidor, este piso perteneciente a un edificio residencial transformará sus estancias en un escaparate durante los días 5 y 6 de marzo de 10:00 a 14:00 horas y de 15:00 a 19:30 horas.

Piezas de vajilla que estarán disponibles para su compra en el próximo mercado efímero en el Retiro / La Moraleja Home Market

Aparadores, alfombras, marcos dorados, una lámpara de araña, cámaras vintage, óleos, joyas, bisutería, juegos clásicos o piezas de decoración singulares figuran entre los artículos en venta que podrán adquirirse en este mercadillo efímero en pleno centro de la capital.

🔗 La entrada será gratuita, aunque el acceso a la vivienda requerirá de un QR que ya puede descargarse online. 📍 Calle de Alberto Bosch, 9, en el barrio del Retiro 🗓️ Los días 5 y 6 de marzo de 10:00 a 14:00 horas y de 15:00 a 19:30 horas

Confidencias de Artistas

Conocida como Colombine, Carmen de Burgos fue una de las figuras pioneras del periodismo del siglo XX en España. Hoy, en el Teatro Español, Inés Collado y Cristina Marín-Miró adaptan y dirigen una versión de la obra con el mismo nombre. 'Carmen de Burgos' escrita en 1905, recopila las entrevistas realizadas por Colombine a mujeres del mundo del espectáculo del siglo XX: actrices, cantantes, bailarinas y otras artistas alzan su voz para mostrar el talento artístico femenino de la época.

Inés Collado y Cristina Marín-Miró adaptan y dirigen una versión de la obra 'Carmen de Burgos' / Teatro Español

Con obras de jueves a domingo, el próximo 8 de marzo marca la última fecha en que se podrá disfrutar de esta obra que fusiona el montaje teatral con la performance documental. Con una duración aproximada de 45 minutos, la obra comenzará a las 18:30 de la tarde y tendrá un precio de 10 euros por persona.

🔗 Las entradas tendrán un precio de 10 euros por persona 📍Teatro Español, Salón de los Balcones 🗓️ De jueves a domingo a las 18:30 horas hasta el próximo 8 de marzo

Madrid Design Festival

La novena edición del festival internacional Madrid Design Festival llega a su fin este próximo 8 de marzo. Con el objetivo de impulsar el diseño para transformar nuestro entorno, generar nuevas ideas y proyectar formas alternativas para la convivencia, esta cita de 2026 cuenta con Guatemala como país invitado y acoge cerca de 200 actividades, 20 exposiciones, y más de 80 espacios.

Este año el festival se estructura en torno a cuatro dimensiones del diseño: responsabilidad, trascendencia, impacto y transmisión / Madrid Design Festival

Un año más, el festival cuenta con el Fernán Gómez Centro Cultural de la Villa como sede principal aunque se le suman otros espacios que albergan varias exposiciones de la programación. Entre ellas, destacan 'André Ricard. Diseño en uso', dedicada a los diseños del artista que se asocian con lo cotidiano y lo invisible (hasta el 19 de abril), y 'Manifiesto Mediterráneo' (hasta el 3 de mayo), que agrupa un cambio de paradigma a la hora de vivir, a través de una selección de muebles de distintos diseñadores, la mayoría europeos.

🔗 La programación puede consultarse en su página web oficial 📍Cuenta con el Fernán Gómez Centro Cultural de la Villa como sede principal aunque se le suman otros espacios 🗓️ Hasta el próximo 8 de marzo

El Prado de noche

Como en las famosas películas "Noche en el Museo", este primer sábado del mes de marzo, el Museo del Prado recuperará su ya tradicional actividad y mantendrá sus puertas abiertas tras la puesta de sol para permitir que el arte cobre vida en los corazones de los visitantes. En colaboración con la Comunidad de Madrid y Samsung, el Prado ofertará diferentes iniciativas musicales y la posibilidad de descubrir exposiciones como la de 'Juan Muñoz. Historias de Arte'.

También se podrá visitar la galería jónica que exhibe una selección de 56 piezas de las colecciones de escultura y artes decorativas del Museo / El Museo del Prado

Así, de 20:30 a 23:30 horas, los madrileños y turistas podrán conocer la figura de Juan Muñoz, uno de los escultores más singulares del arte contemporáneo, y cuya exposición revela la profunda conexión del artista con pintores como Velázquez y Goya. Desde la Puerta de los Jerónimos, la entrada será gratuita con un último acceso a las 23:00 horas, aunque se advierte que existirá un límite de aforo.

🔗 La entrada será gratuita aunque existirán limitaciones en el aforo 📍 El acceso al Museo del Prado se hará desde la Puerta de los Jerónimos 🗓️ Sábado 7 de marzo de 20:30 a 23:30 horas (último acceso a las 23:00 horas)

Ellas Crean 2026

En conmemoración del Día Internacional de la Mujer, que se celebra este 8 de marzo, Madrid acogerá la nueva edición del festival de creación femenina 'Ellas Crean'. Este evento cultural que es organizado por el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades presenta una programación multidisciplinar que reúne a referentes y nuevas figuras femeninas del cine, la literatura, la música o el teatro.

Noticias relacionadas

Presentación del festival el 20 de febrero de 2026 / Ellas Crean 2026

En su 22ª edición, varias obras creadas y protagonizadas por mujeres serán las protagonistas en una reunión que pretende agrupar el talento femenino para luchar por un cambio político y social. Así varios espacios de la ciudad como el Museo Arqueológico Nacional, el Museo del Prado, la Biblioteca Nacional o el Cine Doré entre otros, abrirán sus puertas de forma gratuita del 5 al 15 de marzo.