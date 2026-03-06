La línea 10 de Metro de Madrid cerrará entre Nuevos Ministerios y Cuzco por obras en Santiago Bernabéu: estas son las alternativas

Metro de Madrid continúa con sus renovaciones y consecuentes cierres parciales de línea. Si ayer se anunciaba el cierre temporal de la línea 3 durante el fin de semana, ahora es turno de la línea 10, que permanecerá cerrada entre Nuevos Ministerios y Cuzco desde el próximo 28 de marzo y hasta finales de año por las obras de remodelación de la estación de Santiago Bernabéu.

Según ha trasladado el Consorcio Regional de Transportes de Madrid, se habilitará un servicio especial gratuito de autobuses de la EMT y se reforzarán varias líneas de Metro y de superficie en el eje de la Castellana para paliar el impacto del corte.

La interrupción afectará a las estaciones de Nuevos Ministerios, Santiago Bernabéu y Cuzco. El plan alternativo prevé un servicio sustitutivo gratuito desde Plaza de Castilla, operado por diez autobuses de la EMT con una frecuencia estimada de entre tres y cinco minutos. Además, se incrementará la oferta en las líneas 1 y 9 de Metro y en las líneas 27 y 147 de EMT, que discurren por el Paseo de la Castellana.

El cierre se enmarca en la construcción de la futura estación de Bernabéu, denominación que sustituirá a la actual de Santiago Bernabéu una vez concluya la reforma. La actuación, con una inversión de 66 millones de euros, permitirá triplicar la superficie de la infraestructura, que pasará de 4.843 a más de 12.400 metros cuadrados, y dotarla de plena accesibilidad con 12 ascensores panorámicos y 24 escaleras mecánicas.

El rediseño eliminará los pasillos actuales y los sustituirá por un gran vestíbulo abierto, con visión sobre niveles intermedios y andenes, para agilizar los flujos de entrada y salida de viajeros. La previsión del Ejecutivo regional es que la nueva estación entre en servicio en 2027, convertida en una de las más avanzadas de la red por su renovación arquitectónica y la incorporación de nuevos sistemas tecnológicos.

En paralelo, las obras han alcanzado ya un grado de ejecución que permitirá recuperar la circulación de vehículos en superficie en el Paseo de la Castellana, después de meses de afecciones por los trabajos. La estación, inaugurada en 1982 con el nombre de Lima y rebautizada en 1998 como Santiago Bernabéu, afronta así la mayor transformación de su historia en coordinación con el entorno del estadio del Real Madrid.