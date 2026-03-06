FEMINISMO
Huelga de estudiantes este 6 de marzo en Madrid: lugar, horario y zonas afectadas
El Sindicato de Estudiantes y Libres y Combativas convocan una huelga estudiantil feminista y antifascista este 6 de marzo
Este 8 de marzo, las mujeres volverán a las calles de toda España con motivo del Día Internacional de la Mujer. Sin embargo, a pesar de caminar con sororidad y teniendo en cuenta el contexto político global, el feminismo volverá a estar dividido un año más. La fragmentación que comenzó en 2022 se mantendrá por quinto año consecutivo, donde dos marchas protagonizarán la jornada del domingo.
Ahora, antes del plato fuerte, la huelga de estudiantes del 6 de marzo volverá a situar el debate feminista en el centro de las aulas y de la calle. La convocatoria, impulsada por el Sindicato de Estudiantes y el colectivo Libres y Combativas, llama a vaciar las aulas este viernes 6 de marzo de 2026 y a concentrar la protesta en manifestaciones con un mismo horario: a las 12:00 horas en distintos puntos del país.
¿Qué reivindica la huelga de estudiantes del 6 de marzo?
La huelga de estudiantes del 6 de marzo se presenta como una huelga estudiantil feminista y antifascista en contra de la persistencia del acoso, las agresiones sexuales, las violaciones, los asesinatos machistas. Esta violencia, en muchas ocasiones, atraviesa espacios cotidianos como institutos, facultades, trabajo, familia y calles. También se pone el foco en fenómenos vinculados a redes sociales, como la difusión de los falsos desnudos generados con la 'ayuda' de la Inteligencia Artificial a partir de imágenes de chicas, una forma de violencia y humillación.
Manifestaciones y horarios en Madrid
El elemento más operativo de la huelga de estudiantes del 6 de marzo es el calendario de manifestaciones. La llamada establece que habrá movilizaciones a las 12:00 en todo el Estado, con puntos de salida ya fijados por territorios. En Madrid, la protesta está convocada en Sol a esa hora.
