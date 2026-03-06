SUCESOS
Un hombre de 25 años fallece y hay tres heridos graves tras un accidente en la M-506 de Fuenlabrada
Efectivos de bomberos y sanitarios del Summa 112 intervinieron en el siniestro, que obligó a cortar un carril de la M-506, mientras la Guardia Civil investiga las causas del accidente
Un hombre de 25 años ha fallecido y otras tres personas han resultado heridas, una de ellas de gravedad, en un accidente de tráfico ocurrido en la noche de este jueves en la carretera M-506, a la altura del kilómetro 12, en el término municipal de Fuenlabrada.
Según han informado Emergencias 112 Comunidad de Madrid, el siniestro se produjo cuando el turismo en el que viajaban las cuatro víctimas se salió de la vía, impactó contra las protecciones laterales y dio varias vueltas de campana. El aviso se recibió a las 21:37 horas y hasta el lugar se desplazaron efectivos de Bomberos de la Comunidad de Madrid, Guardia Civil y Summa 112.
A la llegada de los servicios de emergencia, dos de los ocupantes se encontraban atrapados en la parte posterior del vehículo, por lo que fue necesaria la intervención de los bomberos para su excarcelación. Uno de ellos, un varón de 25 años, murió en el lugar del accidente. Los sanitarios del Summa 112 solo pudieron confirmar su fallecimiento al presentar "lesiones incompatibles con la vida”.
El otro ocupante atrapado, un varón de entre 20 y 25 años, sufrió un traumatismo craneoencefálico severo. Tras ser estabilizado por una unidad de soporte vital avanzado, fue intubado y trasladado con preaviso hospitalario al Hospital 12 de Octubre. Además, una mujer de 25 años, politraumatizada, fue evacuada también al Hospital 12 de Octubre, mientras que el cuarto ocupante, otro varón de entre 20 y 25 años, fue trasladado al Hospital Puerta de Hierro con un traumatismo craneoencefálico de carácter moderado.
La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las causas del accidente, que obligó además a cortar uno de los sentidos de la M-506 durante varias horas para facilitar la actuación de los equipos de emergencia.
