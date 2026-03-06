Hayedo de Montejo: el bosque más mágico de Madrid (y el más difícil de visitar si no lo planeas)

En las faldas de la sierra de Ayllón, marcando el límite natural con Guadalajara y el cauce del río Jarama, se extiende el Hayedo de Montejo. Este antiguo dehesón de 250 hectáreas sorprende al visitante porque rompe drásticamente con el matorral mediterráneo dominante en la zona: aquí la altitud de 1.250 metros y un microclima de origen postglacial permiten el crecimiento de hayas monumentales y un suelo denso de hojarasca que evoca los paisajes de la Europa húmeda.

Este enclave en el municipio de Montejo de la Sierra forma parte de los Hayedos primarios de los Cárpatos y otras regiones de Europa, declarados Patrimonio Mundial por la UNESCO en el siglo XXI.

Su valor ecológico lo ha convertido en uno de los lugares naturales más conocidos de la región, aunque técnicamente no es el hayedo más meridional de Europa, honor que ostentan bosques situados en latitudes inferiores de España e Italia.

Acceso: visitas guiadas con reserva previa

El hayedo está en auge y su entrada es estrictamente restringida al ser un espacio vulnerable. Las visitas se realizan mediante grupos guiados gratuitos con el objetivo de preservar el ecosistema y evitar el impacto del turismo.

Recibe visitantes durante todo el año, especialmente en otoño, cuando el bosque se llena de tonos rojizos y se convierte en uno de los paisajes más visitados de Madrid. La actividad tiene una duración de 90 minutos y requiere planificación previa a través del Centro de Recursos de la Sierra del Rincón, ya que las plazas se agotan con gran antelación.

Bajo la sombra de ejemplares de 20 metros, como la emblemática Haya de la Roca de 250 años, la biodiversidad de la Reserva de la Biosfera se manifiesta en cada estación. Mientras el invierno desnuda las ramas y el silencio solo lo rompe el picapinos entre acebos y abedules, la primavera renueva el ciclo con una explosión de flores silvestres. Ese dinamismo biológico define el atractivo de este refugio de corzos, nutrias y jabalíes.