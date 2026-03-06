EN CHAMBERÍ
El frontón Beti Jai supera los 176.000 visitantes desde su reapertura en Madrid
Este espacio emblemático, declarado Bien de Interés Cultural, fue expropiado en 2015 y ahora cuenta con un centro de interpretación, tras un proceso de rehabilitación integral por parte del Ayuntamiento
EFE
El histórico Frontón Beti Jai, en el distrito madrileño de Chamberí, ha recibido más de 176.500 visitantes desde su reapertura permanente a comienzos de 2024, tras décadas de abandono y un proceso de rehabilitación impulsado por el Ayuntamiento de Madrid.
La vicealcaldesa de la capital, Inma Sanz, ha destacado este viernes durante una visita al recinto que la recuperación del Beti Jai es “el mejor ejemplo de la recuperación del patrimonio madrileño” y un espacio que vuelve a estar “a disposición de todos los madrileños y visitantes”.
El frontón, inaugurado en 1894 y considerado el único frontón monumental conservado en España, cuenta ahora con un centro de interpretación, visitas guiadas diarias y una programación de actividades que incluye talleres infantiles, itinerarios teatralizados y exhibiciones de pelota.
El inmueble, declarado Bien de Interés Cultural por la Comunidad de Madrid en 2011, fue expropiado por el Ayuntamiento en 2015 y ha sido objeto de un proceso de recuperación que incluyó el refuerzo de su cimentación, la restauración de gradas, fachadas y cubiertas y la eliminación de elementos añadidos con el paso del tiempo.
Más inversión municipal en Chamberí
Durante la visita, Sanz ha subrayado también el aumento de la inversión municipal en el distrito de Chamberí, cuyo presupuesto para 2026 se sitúa cerca de los 29 millones de euros, un 18% más que el año anterior y un 66% más que en 2019.
A esta cifra se suman alrededor de 9 millones de euros en inversiones territorializadas de distintas áreas del Ayuntamiento para proyectos como la remodelación de la plaza de Chamberí, la reforma de la calle Alonso Cano o mejoras en la glorieta de Álvarez de Castro.
Entre otras actuaciones previstas figuran también la elaboración del proyecto para un futuro centro cultural en la zona de Islas Filipinas y la reforma de la residencia municipal de mayores de Santa Engracia.
El Beti Jai, que en 2024 cumplió 130 años, fue uno de los cerca de treinta frontones que existieron en Madrid a principios del siglo XX y tiene capacidad para unos 4.000 espectadores, con una cancha de 67 metros y una arquitectura de estilo ecléctico con elementos neomudéjares y estructura de hierro fundido en sus gradas.
